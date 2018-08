Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 2 agosto 2018

09:45 Inter-Modric, dipende dal Real Madrid

Dopo i vari de Vrij, Nainggolan, Asamoah, Politano e Lautaro Martinez, c' è un grande sogno che si chiama Modric che, con il passare delle ore, sembra sempre meno utopico. Il croato pare deciso a lasciare il Real Madrid e a rimettersi in gioco altrove. L' Inter, non ha altre vie se non la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che difficilmente accetterebbe Florentino Perez, patron del Real Madrid. L' età potrebbe essere un vantaggio per l' Inter. Il dettaglio dell'operazione

09:25 Napoli, si avvicina Ochoa

In attesa di novità sul fronte esterno di difesa, il Napoli starebbe stringendo i tempi per arrivare alla classica fumata bianca con Ochoa, portiere gradito anche al patron De Laurentiis che farebbe comodo, in attesa del rientro di Meret. Il ds Giuntoli starebbe trattando con lo Standard Liegi che, per il cartellino di Ochoa, chiede 3.5 milioni di euro.

09:10 Milan, svelato lo stipendio di Higuain

Un affare per tutti, a livello economico, per Higuain. Il Corriere della Sera ha fatto il punto su quanto guadagnerà il Pipita nella sua nuova avventura rossonera. Oltre alla buonuscita da un milione di euro percepita dalla Juventus, prenderà 25.5 milioni di euro in tre anni.

08:20 Inter, tante opzioni per Joao Mario

Mentre l' agente di Vidal è atteso a Milano per discutere con l' Inter, la società nerazzurra punta a cedere Joao Mario in tempi brevi. Oltre a Betis e Siviglia, attenzione al Leicester che, secondo il The Sun, si sarebbe fatto avanti in maniera importante. Joao Mario è stato accostato anche allo Sporting Lisbona, la squadra che l' ha lanciato nel grande calcio.

Cosa è successo ieri mercoledì 1 agosto 2018

