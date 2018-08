Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 3 agosto 2018

11:30 Juventus, Nedved preannuncia altri colpi di mercato

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved accende di nuovo il mercato bianconero, Leonardo Bonucci, Mattia Perin, Leonardo Spinazzola, Joao Cancelo ed Emre Can. Torino è casa mia, la Juventus è casa mia, sono felice di essere tornato, le parole dell' ex capitano del Milan, accolto freddamente dai tifosi della Juventus. Il dettaglio dell'operazione

09:20 Shevchenko: "Al Milan tornano i top player"

Andriy Shevchenko approva il trasferimento di Gonzalo Higuain al Milan : Higuain non assomiglia a me, non assomiglia agli attaccanti del passato del Milan. E questo non sarà un problema per il Milan. Il Milan è stato la casa dei top player per tanti anni, non posso immaginare che abbiano dimenticato.

08:15 Juventus, Cristiano Ronaldo vuole un altro top player

Cristiano Ronaldo vuole Marcelo alla Juventus. A parte Marcelo, gli obiettivi della Juventus riguardano soprattutto il centrocampo : Paul Pogba e Sergey Milinkovic-Savic continuano ad essere nel mirino della Vecchia Signora, anche se per un loro arrivo servirà un sacrificio. Torino è casa mia, la Juventus è casa mia, sono felice di essere tornato, le parole dell' ex capitano del Milan, accolto freddamente dai tifosi della Juventus. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 2 agosto 2018

Il Napoli si scuote, pronto l'assalto a un bomber della Serie A. Bonucci: "Sono tornato a casa". Kean, la Juventus detta le condizioni. Juventus-Milan, tutti i numeri del maxi-affare. Florenzi, firma e polemica. Grassi, l'agente conferma tutto. Inter, addio Vidal: spunta un clamoroso retroscena. Il Parma scatta, due acquisti in arrivo. Inter, Perez spegne il sogno Modric. Inter beffata, Vidal a un passo dal Barça. Ora per il Milan c'è la coda. Modric-Inter: c'è da scommetterci. Darmian spegne i sogni del Napoli. Via Caldara, Allegri trova il colpevole. Inter-Modric, dipende dal Real Madrid. Napoli, si avvicina Ochoa. Milan, svelato lo stipendio di Higuain. Inter, tante opzioni per Joao Mario.

Virgilio Sport - 3-08-2018 | 11:30