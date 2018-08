Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 4 agosto 2018

13:15 Juve, decisione a sorpresa di Rugani

Daniele Rugani è pronto a rimanere a Torino. Il difensore ex Empoli avrebbe rifiutato l' ultima importante offerta del Chelsea. Il centrale bianconero vorrebbe giocarsi le proprie chance alla Juventus, provando a convincere Massimiliano Allegri di meritarsi un posto da titolare.

12:35 Roma, nome nuovo per il centrocampo

La Roma pensa a Granit Xhaka per rinforzare il centrocampo. Secondo il quale Monchi avrebbe contattato i dirigenti dell' Arsenal per capire i margini di una possibile trattativa. Il giocatore non è un punto fermo della squadra di Unai Emery e starebbe valutando l' ipotesi di un trasferimento.

12:15 Milan, non solo il Chelsea su Bernard

Il Chelsea non è l' unica rivale di mercato del Milan per Bernard. Secondo quanto riportato dal Guardian, il West Ham si sarebbe inserito nella corsa all' esterno brasiliano, ancora libero dopo l' addio allo Shakhtar Donetsk.

11:55 Assalto al 'pupillo' di Allegri, la Juve vacilla

E ora c' è da fronteggiare l' assalto per Miralem Pjanic. Pjanic può approfittare della situazione venutasi a creare e chiedere ai bianconeri di mettersi al tavolo delle trattative e discutere del prossimo contratto : obiettivo del calciatore e del suo entourage portare la scadenza al giugno del 2022 e ottenere un sensibile aumento. Dalla Catalogna, suonano la grancassa : la stampa locale esclude che l' arrivo di Arturo Vidal in blaugrana possa precludere quello di Pjanic. Il dettaglio dell'operazione

10:55 Milan Skriniar adesso spiazza tutti

Il difensore dell' Inter Milan Skriniar, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulle ambizioni scudetto dei nerazzurri : Siamo l' Inter, che per definizione è un club che deve essere sempre al vertice. Su Skriniar, che appena arrivato all' Inter si era auto-proclamato uomo mercato attraverso alcune dichiarazioni, è stata forte la pressione da parte del Manchester United e il suo nome, in passato, era stato accostato anche al Barcellona. Il dettaglio dell'operazione

09:05 Il flop è totale: André Silva resta nudo

L' ennesimo capitolo di un flop sorprendente : André Silva è rimasto senza maglia. Il Milan ha consegnato il numero 9 all' ultimo arrivato, Gonzalo Higuain. I rossoneri lo avrebbero proposto al Napoli, che pure in passato avevano preso in considerazione André Silva. Di Leonardo ha parlato con ammirazione Higuain, nel giorno della presentazione quale neo- rossonero. Ora bisogna riportare il Milan in alto. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 3 agosto 2018

Lisandro Lopez alle firme con il Genoa. Inter, il sogno è finito: Vidal al Barcellona. Rugani-Chelsea sempre più in bilico. Napoli-Malcuit: arriva l'accelerazione decisiva. Pjaca-Fiorentina: è tutto fatto. Biabiany si allena già con il Parma. Lo United piomba su Mertens. La Russia si interessa a Bacca. Juventus, Nedved preannuncia altri colpi di mercato. Shevchenko: "Al Milan tornano i top player". Juventus, Cristiano Ronaldo vuole un altro top player.

Virgilio Sport - 4-08-2018 | 13:15