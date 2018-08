Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 5 agosto 2018

11:40 Milan, Suso tira una frecciata a Bonucci

L' attaccante del Milan Suso in un' intervista a Marca ha parlato dell' addio del capitano rossonero nella scorsa stagione, che dopo un solo anno a Milano è tornato alla Juventus. Torna alla Juventus perché ha sempre sentito di aver fatto un passo indietro firmando per il Milan, che poi però ammette : Perdiamo leadership ed esperienza. Dico sempre che amo il Milan e la mia famiglia è molto felice. Sarà una gioia dire che sono stato un giocatore importante del Milan. Il dettaglio dell'operazione

10:15 L'Inter progetta la beffa e si fionda su un colpo del Milan

L' Inter irrompe nella corsa al brasiliano Bernard. L' ex giocatore dello Shakhtar Donetsk, nelle ultime settimane era stato corteggiato dal nuovo direttore sportivo del Milan Leonardo : il dirigente rossonero aveva strappato un accordo di massima con gli agenti dell' esterno offensivo ma ha dovuto frenare la trattativa perché prima di concludere deve realizzare alcune cessioni per liberare lo spazio in rosa. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri sabato 4 agosto 2018

