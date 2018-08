Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 6 agosto 2018

10:15 L'Inter si sente Modric in tasca: "Offerta irrinunciabile"

Il sogno estivo dell' Inter sta diventando sempre più concreto ogni giorno che passa. Modric avrebbe già comunicato ai dirigenti spagnoli la volontà di lasciare Madrid. La posizione dell' Inter è chiara : se il croato si libera, noi ci siamo. Lopetegui sabato aveva cercato di esorcizzare un possibile addio di Modric : Se ho parlato con il club ? Ha già risposto il presidente sulla questione Modric. Il dettaglio dell'operazione

09:35 Udinese, si punta a Pinamonti

Salutato Eder, l' Inter potrebbe, presto, veder partire anche il giovane bomber Pinamonti. L' Udinese, viste le difficoltà nelle trattative con Quagliarella e Lapadula. Pinamonti è seguito anche da diversi club esteri. La voglia di essere protagonista, in campo.

08:25 Roma, si avvicina Samassekou

Monchi è sempre alla ricerca del centrocampista per completare la rosa 2018 - 19. N' Zonzi pare sempre più lontano tanto che ci sarebbe un altro nome in gioco. Si tratta di Samassekou, centrocampista del Salisburgo. La Roma potrebbe chiudere la trattativa in tempi rapidi. Si attendono novità.

08:05 L'Arsenal punta un esterno del Milan

Emery, nuovo tecnico dell' Arsenal, sarebbe interessato, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ad un esterno del Milan. Il nome in gioco sarebbe quello di Rodriguez, in passato accostato anche ad altre squadre europee. Complice l' infortunio a Kolasinac, i Gunners sono a caccia di un esterno di qualità. Lo svizzero, di proprietà del Milan, potrebbe essere la soluzione ideale. L' Arsenal dovrà fare in fretta, il mercato inglese chiude il 9 agosto.

07:25 Inter, nuova opzione per Joao Mario

In attesa di novità sul fronte Modric, l' Inter sta tentando, in ogni modo, di piazzare Joao Mario. Secondo il Daily Mirror, l' Everton sarebbe pronto a farsi avanti in maniera concreta. Lo scorso anno al Wwst Ham, Joao Mario potrebbe quindi fare ritorno in Premier League.

Cosa è successo ieri domenica 5 agosto 2018

Virgilio Sport - 6-08-2018 | 10:15