Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 8 agosto 2018

12:35 Kevin Malcuit è del Napoli: ufficiale

Kevin Malcuit è un nuovo giocatore del Napoli. Il club partenopeo ha annunciato l' acquisto a titolo definitivo del terzino classe 1991. La società di Aurelio De Laurentiis verserà una cifra intorno ai 13 milioni al Lille : Benvenuti, Kevin.

10:45 Sorpresa Milan, arriva un centrocampista di livello mondiale

Il club rossonero ha praticamente chiuso il colpo Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese del Chelsea in uscita dal club londinese dopo l' addio di Conte e l' arrivo di Sarri. Bakayoko, ha disputato 29 partite nella scorsa stagione in Inghilterra : può giocare sia da mezzala che davanti alla difesa ed è un giocatore di sostanza alla Kessie. L' altro nome caldo accostato al Milan nelle ultime ore è quello di Julian Draxler, in grado grazie alla sua versatilità di coprire più ruoli in campo. Il dettaglio dell'operazione

09:35 Torino: Mazzarri insiste per El Tucu

Torna a scaldarsi la pista Roberto Pereyra per il Torino. L' ex giocatore della Juventus, attualmente al Watford, è la prima opzione nel caso dovesse partire Daniele Baselli, su cui è tornato forte il Milan. Se arrivasse un' offerta importante, Cairo potrebbe decidere di vendere l' Azzurro e rivolgerebbe quindi l' attenzione al Tucu, un elemento che Mazzarri conosce bene per la sua esperienza in Premier, tanto che il mister toscano lo ha inserito al primo posto nella sua lista acquisti.

08:55 La Juve ricopre d'oro Pjanic

Miralem Pjanic verso la permanenza a Torino. Si fa calda la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista bosniaco : la Juventus vuole blindarlo, ed è pronta a venire incontro alle richieste del giocatore. Il contratto potrebbe essere prolungato fino al 2023.

08:20 Inter, è il Modric day: il giocatore rifiuta di allenarsi

Modric ha da giorni l' intesa con l' Inter per il contratto : 10 milioni di euro netti per 4 anni. Una eventualità che aumenterebbe, le chance di vedere Modric a Milano entro il fine settimana. Il tecnico dei madridisti Lopetegui insiste sul fatto che il giocatore resterà in Spagna : Di Modric ho già parlato. Sia lui che Modric sono felici di essere qui. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri martedì 7 agosto 2018

