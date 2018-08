Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 10 agosto 2018

11:10 Partenza Sturaro: "Decisivo Cristiano Ronaldo"

L' agente del centrocampista della Juventus Stefano Sturaro, ha parlato della situazione del suo assistito, ormai in procinto di vestire la maglia dello Sporting. Decisivo Ronaldo : Sicuramente le parole di Ronaldo sullo Sporting e il calcio portoghese sono state determinanti.

09:25 Real, Modric è sparito: Inter pronta ad esultare

Gareth Bale, Sergio Ramos, Marcelo e Toni Kroos : Luka Modric, il giocatore migliore del Mondiale, non c' è. Intanto i contratti tra l' entourage del calciatore e le due squadre sono continui : prima del fatidico incontro, in cui Modric chiederà la cessione i rappresentanti del giocatore e il braccio destro del presidente Sanchez si riuniranno per mettere sul tavolo le proposte. Il dettaglio dell'operazione

08:30 Sturaro, addio Juve: vola a Lisbona

Stefano Sturaro lascia la Juventus dopo 3 anni. Sfumato giovedì il trasferimento in Premier League, al Watford, i bianconeri hanno trovato un accordo con lo Sporting di Lisbona : prestito secco per l' ex Genoa, che in giornata volerà a Lisbona per le visite mediche di rito.

08:15 Roma, ecco perché è sfumato Malcom

L' affare Malcom - Roma è sfumato a causa della ripicca di un agente. La verità è che abbiamo deciso di non portare Malcom in giallorosso perché la Roma non si è comportata bene con noi. Poi la Roma l' ha fatta chiudere ad un altro agente, contro il quale. La Roma si era comportata male con noi dieci giorni prima con l' affare Fuzato. E poi sempre nello stesso affare Malcom, Monchi aveva coinvolto altri intermediari. Oggi comunque Malcom è felice di essere un nuovo rinforzo del Barcellona.

Cosa è successo ieri giovedì 9 agosto 2018

Milan, Cutrone rinnova: a breve l'ufficialità. Ufficiale, Kalinic all'Atletico Madrid. Pjaca si presenta ai tifosi. Svolta Roma-Suso: incontro sospetto a Trigoria. Perez avverte Modric e l'Inter. Sturaro-Watford, si blocca tutto. Abbiati: "Montella, un disastro". Modric pazzo di Inter: va al muro contro muro.

