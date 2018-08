Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 11 agosto 2018

16:25 Inter su un giovane talento del Lille

L' Inter ha messo nel mirino Thiago Maia. I nerazzurri avrebbero presentato un' offerta da 20 milioni per il centrocampista classe '97 di proprietà del Lille. L' idea del direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe quella di acquistare il brasiliano ma lasciarlo per un altro anno in Francia, in quanto l' Inter ha tutti gli slot per gli extracomunitari occupati.

12:55 Inter, Modric o niente: le strategie nerazzurre

L' Inter continua ad aspettare Luka Modric ma, la trattativa sembra farsi sempre più complicata con il trascorrere dei giorni. Modric se queda è stato infatti il titolo scelto da As nella giornata di sabato, vale a dire Modric resta. Invano : o sarà festa per l' arrivo di Modric, o il centrocampo dell' Inter rimarrà quello che già è. Il dettaglio dell'operazione

12:30 Addio Milan: Antonelli è dell'Empoli

Luca Antonelli ha ufficialmente detto addio al Milan. Il laterale difensivo è infatti un giocatore dell' Empoli, già seguito nelle passate settimane. Antonelli, cresciuto nel Milan e che ha vestito anche le maglie di Bari, Parma e Genoa, era tornato in rossonero nell' inverno nel 2015 e lascia a titolo definitivo dopo 53 presenze in serie A e sei in Europa League, tutte inanellate nella passata stagione.

12:10 Napoli-Ochoa, un passo avanti e uno indietro

Guillermo Ochoa si avvicina al Napoli, ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere prima che i partenopei possano abbracciare il loro nuovo portiere. Ochoa teme infatti di sbarcare alle pendici del Vesuvio per fare da comprimario a Meret e ha chiesto alla dirigenza campana garanzie dal punto di vista tecnico di essere preso in considerazione da Carlo Ancelotti.

11:00 Cassano: "Con CR7 undici scudetti di fila alla Juve"

E CR7 segnerà quaranta gol - è stata la previsione di FantAntonio. Comprato a 33 anni per 100 milioni ? l' affare l' ha fatto la Juve, perché ha preso il secondo migliore giocatore al mondo. Però CR7 alla Juve è un grandissimo colpo e lui ripagherà i bianconeri di tutto, sia in termini sportivi sia economici. Icardi chiuderà quarto, ma alle spalle della Juve vedo solo l' Inter. Il dettaglio dell'operazione

10:20 Milan: anche dal Portogallo chiamano Bacca

Il Milan continua a lavorare sul mercato in uscita. Con André Silva sempre più vicino a lasciare il Diavolo per vestire la maglia del Siviglia, un altro attaccante pronto all' addio è Carlos Bacca. Che però potrebbe anche non tornare al Villarreal.

Cosa è successo ieri venerdì 10 agosto 2018

Virgilio Sport - 11-08-2018 | 16:25