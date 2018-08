Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 12 agosto 2018

12:20 Roma-N'Zonzi, si fa dura

Si è ribloccata la trattativa per il trasferimento di N'Zonzi alla Roma. Il centrocampista francese di origini congolesi vuole giocare nella Città Eterna, ma i giallorossi non riescono ad accordarsi con il Siviglia. Lo riporta il Messaggero. A meno di sorprese, è in arrivo una definitiva fumata nera.

11:55 Napoli: adesso spunta Tatarusanu

Il Napoli continua la sua spasmodica ricerca di un portiere. Lo Standard Liegi ha bloccato la cessione di Ochoa, e gli azzurri ora hanno messo gli occhi sul portiere romeno del Nantes Tatarusanu. L' ex Fiorentina potrebbe sbarcare sotto il Vesuvio con la formula del prestito : Giuntoli spera nel prestito secco per il giocatore.

11:20 L'incredibile annuncio dell'ex Milan Keisuke Honda

Di fatto Honda sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale asiatica, che avrà un allenatore in pectore quando il calciatore sarà impegnato per forza di cose nel campionato australiano. L' ex Nagoya, Venlo, Cska Mosca, Milan e Pachuca ha giocato per tre anni e mezzo in Italia : in rossonero ha disputato 92 partite tra campionato e coppe, segnando undici reti. Il dettaglio dell'operazione

10:20 La Roma spinge Gonalons e Jesus al Toro

Ultima settimana di trattative, la Roma sta cercando in tutti i modi di piazzare gli esuberi Juan Jesus e Gonalons. L' ex Inter ha rifiutato un' offerta importante dal Porto per restare in Italia, il Torino vanta ottimi rapporti con la Roma e può sfruttare la carta Mazzarri, che con il brasiliano ha lavorato bene in passato. L' accordo con Monchi c' è da tempo, resta lo scoglio ingaggio : 2 milioni di euro sono troppi e Petrachi ha chiesto alla Roma di partecipare parzialmente al pagamento.

10:05 Milan-Bakayoko, chiusura imminente

Tiemoué Bakayoko sta per essere ufficializzato come nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista francese di origini ivoriane sta per lasciare il Chelsea : i rossoneri hanno trovato un accordo, l' incontrista arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni la prossima estate.

Cosa è successo ieri sabato 11 agosto 2018

Sorpresa Inter, spunta l'alternativa a Modric. L'Inter sogna Modric, ecco la sentenza di Spalletti. Milan, il colpo di mercato può passare da un addio illustre. Sturaro-Sporting, affare in differita. André Silva dice arrivederci al Milan. Juve, si complica l'addio di Sturaro. Roma, tre nomi per l'attacco. Inter su un giovane talento del Lille. Inter, Modric o niente: le strategie nerazzurre. Addio Milan: Antonelli è dell'Empoli. Napoli-Ochoa, un passo avanti e uno indietro. Cassano: "Con CR7 undici scudetti di fila alla Juve". Milan: anche dal Portogallo chiamano Bacca.

Virgilio Sport - 12-08-2018 | 12:20