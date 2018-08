Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 13 agosto 2018

10:55 Milan pazzo di Milinkovic-Savic, mossa a sorpresa dei rossoneri

Il Milan continua a sognare il colpo ad effetto a centrocampo, nonostante la sessione di mercato estiva sia ormai agli sgoccioli. Nella giornata di venerdì, svela Tuttosport, è andato in scena a Cortina un incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e alcuni rappresentanti di Elliott, il fondo statunitense proprietario del Milan, per discutere del possibile trasferimento di Sergey Milinkovic-Savic nella società meneghina. Il dettaglio dell'operazione

10:20 Milan, ecco Bakayoko

Tiemoué Bakayoko è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista francese di origini ivoriane arriva dal Chelsea con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a quota 35. Bakayoko è arrivato su precisa richiesta di Gattuso, nella scorsa stagione tra i rossoneri più utilizzati.

09:15 Inter, è ufficiale il colpo in attacco

L' Inter ha preso Keita Baldé Diao. Speriamo in una grande avventura con l' Inter, pronto a dare il via alla sua seconda avventura italiana. Per i nerazzurri resta sempre sullo sfondo il sogno Modric : il centrocampista croato continua a pressare la dirigenza del Real Madrid, ma Florentino Perez sembra per ora irremovibile. Un colpo a centrocampo dei blancos potrebbe però cambiare tutto : l' Inter resta alla finestra speranzosa. Il dettaglio dell'operazione

08:40 Juve, giravolta su Kean

Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri non sono soddisfatti delle offerte di Parma, Monaco e Udinese e stanno pensando di bloccare fino al prossimo mercato invernale il classe 2000, in attesa di una situazione di mercato più favorevole per la cessione. La dirigenza della Juve incontrerà nelle prossime ore Mino Raiola per definire il tutto.

Cosa è successo ieri domenica 12 agosto 2018

Inter, Keita è a Milano: può debuttare domenica. Kakà si avvicina al Milan. Roma-N'Zonzi, si fa dura. Napoli: adesso spunta Tatarusanu. L'incredibile annuncio dell'ex Milan Keisuke Honda. La Roma spinge Gonalons e Jesus al Toro. Milan-Bakayoko, chiusura imminente.

Virgilio Sport - 13-08-2018 | 10:55