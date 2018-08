Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 14 agosto 2018

11:35 Modric, il grande gesto nei confronti dell'Inter

L' Inter continua a credere nell' arrivo di Luka Modric, nonostante la sessione estiva di mercato sia ormai agli sgoccioli. Modric cercherà di far valere ancora una volta il patto d'onore con Perez, che però dopo gli addii di Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo non vuole un altro colpo all' immagine dei campioni d' Europa. Già il fatto che uno che ha vinto la finale di Champions si sia interessato a noi e gli sia piaciuta l' idea di vestire i colori dell' Inter. Il dettaglio dell'operazione

10:40 Samuel Eto'o va a segnare in Qatar

Samuel Eto o non ha alcuna voglia di smettere. A 37 anni, l' ex attaccante dell' Inter ha chiuso il suo rapporto con i turchi del Konyaspor dopo sei mesi, 14 partite e 6 gol, ed è pronto a rimettersi alla prova in Medio Oriente. È il quattordicesimo club di Eto o, che in carriera ha segnato oltre 400 reti tra società e Nazionale.

10:15 Juventus, è arrivata l'offerta del Real per una stella

È arrivata l' offerta del Real Madrid per il centrocampista bosniaco della Juventus, accostato a diversi club in questa sessione estiva di calciomercato tra Barcellona, Chelsea e Manchester City. Quest' anno speriamo di fare grande cose insieme # finoallafine @ juventus. Il dettaglio dell'operazione

09:45 Milan: preso il vice Suso, via Bacca

Il Milan stringe i tempi per portare alla corte di Gennaro Gattuso Samu Castillejo, l' ala del Villarreal considerata da Leonardo il perfetto vice Suso. Il colombiano ai saluti libera i rossoneri da un pesante ingaggio da 4 milioni di euro l' anno.

08:55 Inter, Joao Mario ceduto o fuori rosa

Joao Mario rischia di diventare un problema per l' Inter. Il centrocampista portoghese continua a rifiutare le destinazioni che gli propongono gli uomini di mercato nerazzurri : dopo il no ai club inglesi, è arrivato anche il diniego al Besiktas.

