Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 16 agosto 2018

15:40 Modric-Inter, Vrsaljko dice la sua

In casa Inter è stata la giornata di presentazione di Sime Vrsaljko. Il terzino croato ha parlato del possibile arrivo di Modric : Luka è un mio amico e per il rispetto che ho non gli ho chiesto cose private. Deve decidere alcune cose e non è giusto che sia io a parlare per lui.

15:00 Juve, futuro in bilico per Kean

È ancora tutto da decidere il futuro di Moise Kean. La Juve è pronta a cedere l' attaccante a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei bianconeri. Non mancano, poi, le offerte in Spagna e in Francia dove il mercato chiude il 31 agosto.

14:05 Roma, Monchi fa il punto sul mercato

Durante la presentazione di Steven N' Zonzi, non sono mancate le domande di mercato per il direttore sportivo Monchi. La prima sull' esterno d'attacco : Abbiamo Under, El Shaarawy, Kluivert, Florenzi, Perotti e Schick : in quel ruolo siamo più che coperti.

12:30 Il Real spiazza Modric e l'Inter

Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid Emilio Butragueno chiude la porta in faccia all' Inter per quanto riguarda Luka Modric. Non c' è nessun caso Modric , - ha dichiarato a Movistar + - : il giocatore è lieto di continuare a giocare con noi anche nella prossima stagione.

12:10 Pogba furente, lite esplosiva con Mourinho: Juve in agguato

Non è bastata la vittoria all' esordio a placare Paul Pogba, che non ha fatto mistero di volersene andare dal Manchester United. Ma l' affare è in salita : il calciomercato inglese è chiuso, lo United è impossibilitato a trovare un rinforzo adeguato prima di gennaio e quindi dirà no a tutte le offerte. Il dettaglio dell'operazione

11:00 E' pronto il rinnovo di Pjanic

Miralem Pjanic sta per rinnovare. Secondo quanto riporta Premium Sport , al centrocampista bosniaco è stato proposto un contratto da 7 milioni di euro a stagione , fino al 2022. A Pjanic si erano interessate corazzate come Real, Psg e Barcellona, ma il prezzo fatto dalla Vecchia Signora aveva allontanato le pretendenti.

10:45 Napoli, preso il portiere. De Laurentiis attacca i tifosi

È finita, la corsa al nuovo portiere da parte del Napoli. L' arrivo di Ospina dovrebbe chiudere il mercato del Napoli, nonostante le speranze dei tifosi per l' ingaggio di un possibile sostituto di Inglese, ceduto al Parma. De Laurentiis ha risposto così ha chi critica il suo mercato in un' intervista a Radio Kiss Kiss : Perché si parla di rinforzi ? Sono alcuni tifosi drogati o pazzi. Il dettaglio dell'operazione

08:25 Milan, doppio colpo di mercato

Finale di mercato incandescente per il Milan, che batte due colpi in poche ore. Dal Genoa arriva l' esterno Diego Laxalt : i rossoneri hanno trovato l' intesa con il Grifone sulla base di 14 milioni di euro più 4 di bonus. In attacco, tutto fatto per Samu Castillejo, che si accasa a Milano dal Villarreal per 18 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

Cosa è successo ieri mercoledì 15 agosto 2018

Virgilio Sport - 16-08-2018 | 15:40