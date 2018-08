Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 17 agosto 2018

17:35 Caso Modric, l'Inter va al contrattacco

Danno e beffa per l' Inter che, trattenuto dal Real Madrid, deve ora difendersi dalle accuse provenienti dal club campione d' Europa, che ha fatto arrivare alla Fifa una lettera nella quale ha denunciato il comportamento scorretto dei nerazzurri, rei, secondo il Real, di aver contattato Modric senza l' autorizzazione della società fuori dai tempi consentiti dal regolamento, ovvero sei mesi prima della scadenza del contratto, fissata al momento al 30 giugno 2020.

16:45 Giallo Milinkovic, Lazio e Milan svelano il finale

Niente colpi di scena, quindi, e lo stesso finale era stato anticipato dall' allenatore della Lazio Simone Inzaghi qualche minuto prima : Milinkovic-Savic è un giocatore molto richiesto, ma quest' anno farà parte della rosa della Lazio. Tornando al Milan, il bilancio di Leonardo è positivo. Fatto un plauso alla fine anticipata del mercato, Leonardo ha anche timidamente avanzato la candidatura del Milan per lo scudetto : I cicli finiscono, un giorno. Il dettaglio dell'operazione

13:35 La Liga impoverita attacca Inter e Juventus

Il presidente della Liga Javier Tebas in un' intervista ad Abc commenta il possibile calo di interesse nei confronti del campionato spagnolo dopo la partenza di Neymar in Francia nella scorsa stagione e di Cristiano Ronaldo alla Juventus quest' anno. ma anche alla Juventus con l' acquisto di Ronaldo o alle offerte dell' Inter che non ha soldi per comprare giocatori ma poi offre una montagna di denaro che non si capisce da dove arriva.

12:30 Il Milan sta per sferrare il colpo di fine mercato

Il Milan ci proverà fino all'ultimo per Sergey Milinkovic-Savic. Secondo il Sole 24 Ore, il Milan avrebbe già raggiunto un accordo con la Lazio base di un prestito oneroso da 40 milioni di euro più diritto di riscatto : la trattativa sarebbe stata condotta in prima persona dal fondo Elliott, e avrebbe risvolti di stampo imprenditoriale con il presidente laziale Claudio Lotito, finora irremovibile sulla cessione del suo gioiello. Il dettaglio dell'operazione

12:05 Napoli, via Tonelli

Lorenzo Tonelli sta per lasciare Napoli. Secondo quanto riporta Sky, il difensore azzurro è pronto a trasferirsi alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo solo al raggiungimento di un certo numero di presenze.

11:15 Roma, tentativo per Maidana

La Roma non è ancora sazia. Il direttore sportivo Monchi potrebbe avere un ultimo colpo in serbo : il difensore centrale dell' Atletico Mineiro Iago Maidana. Il direttore sportivo dell' Atletico Mineiro, non ha escluso il trasferimento : Abbiamo parlato 3 - 4 volte con la Roma di un possibile trasferimento di Iago Maidana, vediamo cosa succederà prima della fine del mercato.

10:00 Juventus, decisione choc di Claudio Marchisio

Claudio Marchisio lascia la Juventus. A comunicare la sorprendente decisione è lo stesso club bianconero in una nota ufficiale in cui spiega che il Principino, 389 partite, 37 reti e 7 scudetti lascia il club dopo la rescissione consensuale del contratto. Il dettaglio dell'operazione

08:20 Caso Modric, il Real trascina l'Inter in tribunale

Il sogno Luka Modric si trasforma in un incubo per l' Inter. L' entourage del migliore giocatore dei Mondiali ha cercato nuovamente nella giornata di giovedì di scalfire il muro eretto dai blancos : nulla da fare, la proposta dell' Inter è troppo bassa e Florentino Perez non vuole perdere un' altra pedina così importante dopo gli addii di peso del tecnico Zinedine Zidane e della stella Cristiano Ronaldo. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 16 agosto 2018

Virgilio Sport - 17-08-2018 | 17:35