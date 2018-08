Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 18 agosto 2018

16:45 Pelé: "La Juve voleva prendermi"

La leggenda del Brasile e del calcio mondiale Pelé su Twitter ha fatto gli auguri a Cristiano Ronaldo in vista del suo debutto con la maglia della Juventus contro il Chievo. Nel '61 il presidente della Fiat ha provato a comprarmi, ma queste sono le uniche strisce per Pelé. , ha scritto O Rei, postando una sua foto con la maglietta del Santos.

16:35 Marchisio, niente Marsiglia

Dopo il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, anche il Marsiglia avrebbe detto no a Claudio Marchisio. Secondo quanto riporta Le10Sport, che si è svincolato dalla Juventus, è stato proposto all' OM, che però ha al momento declinato.

16:00 Inter, quattro pretendenti per Joao Mario

L' Inter sta lavorando per la cessione definitiva di Joao Mario. Secondo quanto riportya Sportmediaset, fuori dai piani di Luciano Spalletti.

15:50 Gabigol, dipende tutto dall'Inter

Il presidente del Santos José Carlos Peres è intervenuto a Uol Esporte per dire la sua sul futuro dell' attaccante classe '96 Gabriel Barbosa. Se l' Inter riceverà un' altra proposta, altrimenti potrebbe andare avanti con noi, sono le parole riportate da calciomercato.com.

12:20 Murillo fa guadagnare 12 milioni all'Inter

L' Inter incassa 12 milioni e si ritrova in tasca un tesoretto che si rivelerà sicuramente utile in un prossimo futuro. Si tratta di Jeison Murillo, difensore colombiano che assommò 61 presenze in serie A con la maglia nerazzurra tra il 2015 e il 2017. Che l' Inter potrà certamente far fruttare già nella prossima finestra di mercato a gennaio.

12:10 Pep Guardiola dice no a Marchisio

Pep Guardiola dice no a Claudio Marchisio. L' ormai ex bandiera della Juventus, che ha rescisso il proprio contratto con i bianconeri dopo una permanenza ventennale. Mi complimento con lui per le ottime prestazioni che ha fornito con le casacche della Juventus e della Nazionale italiana, ma non siamo interessati a ingaggiarlo - ha dichiarato il tecnico dei Citizens nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida con l' Huddersfield.

