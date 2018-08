Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 20 agosto 2018

10:35 È sempre mercato, le big della A in fila per una stella del Psg

Il contratto sarebbe poi stato rinnovato e qui entra in gioco la figura di Leonardo, oggi re del mercato del Milan, all' epoca ds del Psg. La strada verso il rinnovo sembra in salita e le big della A sono pronte ad approfittarne, già per gennaio o in vista dello svincolo : il Milan su tutte, proprio grazie ai buoni uffici tra Leonardo e il giocatore, la Juventus a ruota, ma attenzione anche all' Inter, che a gennaio potrebbe voler puntare sul centrocampista mai arrivato sul finire dell' estate. Il dettaglio dell'operazione

10:30 Gonalons al Siviglia, affare fatto

Maxime Gonalons è infatti arrivato a Siviglia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club andaluso per la prossima stagione. Affare importante, quindi, quello chiuso dal dirigente della Roma con la propria ex squadra : Gonalons, 29 anni, era stato seguito anche dal Torino e lascia l' Italia dopo una sola stagione, poco felice sul piano del rendimento, ma resta legato contrattualmente alla Roma, che punta a non dispedere un capitale costato 5 milioni un anno fa.

Cosa è successo ieri domenica 19 agosto 2018

Juventus, l'amaro sfogo della moglie di Marchisio. Sorriso Inter, il rinnovo di Icardi è a un passo.

Virgilio Sport - 20-08-2018 | 10:35