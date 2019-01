Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 28 gennaio 2019

12:35 L'Inter cancella Spalletti: nuova rivoluzione con un big in panchina

L'Inter è pronta a un nuovo colpo di spugna a giugno : secondo quanto riporta il Corriere della Sera, mentre Luciano Spalletti potrebbe andarsene qualunque sia l'esito finale della stagione nerazzurra. Sulla questione Spalletti è stato molto duro. Il cambio di modulo non ha portato i frutti sperati, e non funziona per ora l'accoppiata tutta argentina Icardi-Martinez : Quando ci sono entrambi abbiamo due giocatori sopra la linea del pallone e nelle ripartenze soffriamo, sottolinea Spalletti. Il dettaglio dell'operazione

11:50 Milan, ufficiale Abanda: le caratteristiche

Leroy Abanda Mfomo è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino sinistro francese, Geoffrey Moncada, era arrivato a Milano da giorni e aspettava solo l'ufficialità. Prodotto del vivaio del Monaco, era anche nel mirino della Juventus, che lo aveva opzionato negli scorsi mesi.

10:05 Infortunio Bonucci, Allegri sotto accusa e mercato riaperto

Ma la Juventus, perso Benatia finito in Qatar dopo i disaccordi con lo stesso Allegri, in caso di un lungo stop di Bonucci tornerà in fretta e furia sul mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale : Chiellini è in grande forma ma sovra utilizzato, e Rugani e Caceres non danno ancora le garanzie necessarie, soprattutto per poter puntare alla conquista della Champions. Sul match Allegri ammette le difficoltà dei suoi : Abbiamo perso campo dopo l'1 - 0, rischiando con Immobile. Il dettaglio dell'operazione

09:40 Milan, in arrivo l'ultimo colpo

Dopo l'affare Piatek, il Milan è al lavoro per l'ultimo colpo di mercato di gennaio. Carrasco, attualmente in Cina, ha un ingaggio monster, pari a circa 10 milioni di euro, netti, a stagione. Il Milan deciderà nelle prossime ore su chi puntare. Intanto Montolivo starebbe valutando delle offerte proprio dalla Cina.

08:35 Duello Inter-Napoli per il gioiello De Paul

Inter e Napoli si stanno sfidando, per il secondo posto, alle spalle dell'inarrivabile Juventus. Entrambe, sarebbero sulle tracce di De Paul, gioiello in forza all'Udinese. In caso di partenza di Perisic, l'Inter avrebbe individuato in De Paul l'uomo giusto per prendere il suo posto nell'undici titolare di Spalletti. Una trattativa che potrebbe complicarsi per l'inserimento proprio del Napoli. De Paul gioca con la casacca dei friulani dal 2016. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 27 gennaio 2019

Mercato Inter, la rivelazione di Marotta fa infuriare i tifosi. Juve, Paratici dimentica la lista spese: "svelati" i colpi bianconeri. Milan: Montolivo va in Cina, due difensori rinnovano. Tensione all'Inter, Spalletti perde la pazienza con Perisic.

Virgilio Sport - 28-01-2019 | 12:35