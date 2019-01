Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 30 gennaio 2019

11:55 Juve, Audero alla Samp per 20 milioni

La Juventus in un comunicato ha reso noto di aver trovato l'intesa con la Sampdoria per la cessione di Emil Audero : il prestito diventa con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. Il corrispettivo della cessione è fissato a € 20 milioni, pagabili nei successivi quattro esercizi.

11:35 Real Juve: bianconeri vicini al doppio colpo da sogno

Il Real Madrid scarica Marcelo e Isco, due colonne dei blancos dominatori in Europa negli ultimi anni. Secondo media molto vicini al club madrileno, entrambi con il mal di pancia per la loro gestione da parte di Solari. Un chiaro indizio. Sul giocatore c'è anche il Manchester City. Il dettaglio dell'operazione

11:10 Roma, c'è l'accordo per Vida

La Roma ha trovato l'accordo il difensore del Besiktas Domagoj Vida, individuato per rinforzare il pacchetto arretrato dei giallorossi. Monchi a 48 ore dalla fine del mercato deve però trovare ora l'accordo con il club turco, che accetterebbe il prestito oneroso ma vuole l'obbligo di riscatto.

10:00 Inter caos: solo 8 nerazzurri sicuri di restare

L'Inter cambia pelle in estate. La crisi in cui sono piombati i nerazzurri spinge la dirigenza a un nuovo cambio radicale : il gruppo attuale non basta per tornare al successo. D'Ambrosio ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe lasciare in caso di offerte, Dalbert non ha convinto e i prossimi mesi saranno decisivi per dimostrare di essere un giocatore da Inter. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri martedì 29 gennaio 2019

Allarme Napoli, un big può partire subito: ecco il sostituto. Caceres è della Juventus. Cedric: "Darò il 100% per un'Inter vincente". Milan, sfuma un obiettivo per l'attacco. Inter, qualcosa si è rotto: in 5 se ne vogliono andare. Milan, corsa contro il tempo per l'attaccante: c'è un nuovo nome. Il Cagliari bussa a casa della Roma. Scarto di Fiorentina e Inter esalta la Juventus. Il Monaco si fa avanti per Miranda.

Virgilio Sport - 30-01-2019 | 11:55