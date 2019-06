Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 19 giugno 2019

09:17 Inter, forte interesse per Sensi

L'Inter sarebbe interessata a Sensi. I nerazzurri, punterebbero sul centrocampista italiano che gioca nelle fila del Sassuolo. La società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 15 milioni di euro per il 23enne centrocampista Sensi. Il Sassuolo, resta in attesa per capire quale sarà l'offerta migliore per il suo gioiello.

08:20 Napoli trema, super offerta per Koulibaly

Attenzione al Manchester City. Il club inglese di Guardiola, sarebbe pronto ad una super proposta per strappare Koulibaly al Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'offerta sarebbe pari a ben 95 milioni di euro.

08:05 Napoli, De Laurentiis regala un top player ad Ancelotti

Ancora ferita dalla scelta di Maurizio Sarri di accasarsi alla Juventus, il Napoli rialza la testa e pensa ad allestire una rosa super competitiva che possa permettere a Carlo Ancelotti di lottare, il prossimo anno, per lo Scudetto proprio con la Juventus di Maurizio Sarri e, probabilmente, l ’ Inter di Antonio Conte. James Rodriguez arriverebbe al Napoli per una cifra pari a sette milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri martedì 18 giugno 2019

Juventus, si avvicina il primo colpo dell'era Sarri. Mercato Juventus, arriva l'annuncio: preso un centrocampista. Sarri alla Juventus: l'umore di Cristiano Ronaldo e dei senatori. Roma, verso l'addio un altro romano: l'offerta del Milan. La Juventus stupisce: primo colpo in arrivo per Sarri. Commisso, porta in faccia alla Juventus per Chiesa. Juventus, Sacchi svela un retroscena su Guardiola.

Virgilio Sport - 19-06-2019 | 09:17