Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 21 giugno 2019

12:42 Juventus-Zaniolo, tuona la mamma del gioiello della Roma

Francesca Costa, la mamma del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo e star dei social, in un'intervista a Rete Sport ha parlato del futuro del gioiello giallorosso, vent'anni il prossimo 2 luglio, che secondo le indiscrezioni è nel mirino della Juventus. Nicolò era molto legato a De Rossi perché era un punto di riferimento nello spogliatoio. Ma Nicolò rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà. Penso solo al bene di Nicolò. Il dettaglio dell'operazione

09:31 Milan, non solo Ceballos

Il Milan è al lavoro per offrire al neo allenatore Giampaolo una rosa di qualità. Missione a Madrid, a casa del Real, per Boban e Maldini. Il nome caldo sarebbe quello di Ceballos, 22enne che ha già fatto sapere di non voler più restare ai blancos. Il duo Boban - Maldini avrebbe, anche altri nomi.

09:07 Inter: Lukaku scalpita, Icardi resta fermo

L'Inter di Antonio Conte sta prendendo forma. L'accordo con Romelu Lukaku sarebbe già stato trovato. Si parla di una richiesta, da parte dei Red Devils, di 80 milioni di euro, più o meno quanto l'Inter vorrebbe incassare dalla cessione di Mauro Icardi. L'attaccante argentino continua a restare fermo sulle proprie convinzioni, da protagonista, nell'Inter. L'impressione è che, serva, prima, trovare una nuova sistemazione a Mauro Icardi. Il dettaglio dell'operazione

07:44 Inter, Borja Valero verso un clamoroso ritorno

Borja Valero non sembra rientrare nei piani dell'Inter di Conte. Nelle ultime ore si è parlato dell'interesse della Fiorentina del neo patron Commisso, pronta a riaccoglierlo in maglia viola. L'Inter vorrebbe incassare 2/3 milioni di euro. L'elevato ingaggio dello spagnolo potrebbe essere un problema.

Cosa è successo ieri giovedì 20 giugno 2019

