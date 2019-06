Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 22 giugno 2019

12:36 Giampaolo si presenta al Milan e pone l'obiettivo

Attraverso un video pubblicato sull'account Twitter del Milan, Marco Giampaolo si è presentato ai tifosi rossoneri : Ho lavorato sodo per ottenere questa opportunità, sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare. Il Milan è uno dei club più importanti d'Europa e per me è un'enorme opportunità. Fanno capire cosa vuol dire giocare lavorare per il Milan. La storia del Milan racconta di un club che ha sempre ricercato la bellezza, l'estetica oltre al risultato. Il dettaglio dell'operazione

10:56 In Olanda sono certi: c'è la Juve nel futuro di De Ligt

Le voci che arrivano dall'Olanda sono chiare : Matthijs De Ligt la prossima stagione giocherà alla Juventus e i bianconeri avrebbero già presentato un'offerta da 70 milioni di euro all'Ajax. Uno scenario clamoroso dato che fino a pochi giorni fa De Ligt sembrava essere a un passo dall'approdo al Paris Saint Germain e si era anche parlato di un forte interesse del Barcellona. Ma il direttore della Juve non chiamerebbe me senza passare prima dal Chelsea. Il dettaglio dell'operazione

09:47 Un ostacolo tra Verdi e il Torino

Uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata del Torino è senza dubbio quello di Simone Verdi. La pista si era raffreddatat dopo la richiesta di De Laurentiis ma, il presidente degli azzurri ha aperto al prestito oneroso di circa 5 milioni di euro.

09:06 Milan, il nuovo difensore è a un passo

Dopo aver completato lo scacchiere dirigenziale con l'innesto di Frederic Massara come Direttore Sportivo, il Milan può finalmente concentrarsi sul mercato. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore che possa colmare il vuoto lasciato da Cristian Zapata e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbero individuato in Ozan Kabak il sostituto ideale. Nato ad Ankara nel 2000, Kabak è un difensore abile nel gioco aereo e dalla struttura fisica imponente. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 21 giugno 2019

