Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 24 giugno 2019

13:02 Napoli, Koulibaly parla del suo futuro

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato dopo la vittoria del suo Senegal contro la Tanzania in Coppa d'Africa : Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale, sono le dichiarazioni in zona mista riportate da Tuttomercatoweb. Se resterò a Napoli ? Non lo so, credo di sì.

11:52 Inter-Cagliari, guerra di nervi per Barella

La trattativa tra Nicolò Barella e l'Inter resta in stallo. Il Cagliari non scende sotto quota 50 milioni, e ballano almeno dieci milioni di euro tra domanda e offerta. Di conseguenza anche il mercato del Cagliari vive una fase di stand-by, in attesa di capire come si evolverà l'affare : per i sardi si tratterebbe della cessione più importante della loro storia.

11:25 Inter, la pazzesca proposta al Barcellona per Vidal

Antonio Conte è da poche settimane l'allenatore ufficiale dell'Inter ma sta già cercando di plasmare i nerazzurri a sua immagine e somiglianza. Il reparto chiave è il centrocampo, da rivoluzionare : preso ormai Stefano Sensi dal Sassuolo, con Nicolò Barella in avvicinamento, la terza pedina potrebbe essere Arturo Vidal, il Guerriero per eccellenza del suo triennio juventino, il giocatore che più si identificava nei dettami tattici ed ideologici di Conte. Il dettaglio dell'operazione

09:58 Milan: c'è il like social, difensore a un passo. Tifosi tiepidi

Potrebbe arrivare già in giornata il sì di un obiettivo importante per il calciomercato del Milan. Intanto Ozan Muhammed Kabak ha lasciato un indizio sul suo futuro alla corte di Gianpaolo : un like su un post Instagram che parlava proprio dell'indiscrezione sull'interesse del Milan nei suoi confronti. Galeotto fu il like e chi lo mise, Kabak, difensore turco classe 2000 ha infatti messo il suo like ad un post di Trasfermarkt, che riguardava proprio i rumours sul suo passaggio al Milan.

08:52 Napoli, James Rodriguez è vicinissimo

Il Napoli è pronto ad accogliere James Rodriguez. L'accordo con il colombiano è stato trovato da tempo, ora mancherebbe l'ok del Real Madrid. Mendes, sarebbe al lavoro per arrivare alla classica fumata bianca. Attenzione anche al fronte cessioni.

07:49 De Rossi sorprende tutti: giocherà ancora in Italia

Dopo aver chiuso, la sua avventura alla Roma, Daniele De Rossi sembrava destinato, per continuare a giocare, a fare le valigie e trasferirsi all'estero. Si è parlato, di una sua possibile avventura in MLS. Tramontata anche l ’ ipotesi di un suo trasferimento al Boca Juniors. Milan ma non solo. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 23 giugno 2019

Milan, foto galeotta in Spagna: il primo acquisto si avvicina. Torino-Roma, un "primavera" in cambio di Petrachi. Juventus-Chiesa, arriva l'annuncio della Fiorentina. Hysaj, c'è anche la Roma. Gilardino: "Cutrone? Meglio per lui se lascia il Milan". Khedira sta per lasciare la Juventus. Il Milan ha deciso il secondo colpo a centrocampo. Juventus, decisione imminente su Pogba e De Ligt.

Virgilio Sport - 24-06-2019 | 13:02