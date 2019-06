Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 25 giugno 2019

10:51 Mercato Juventus, due cessioni di lusso in arrivo

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è a Londra per concludere la trattativa per la cessione di Joao Cancelo al Manchester City. Cancelo firmerà un contratto quinquennale da 5 milioni di euro fino al giugno 2024, mentre il City verserà nelle casse della Vecchia Signora 50 milioni di euro circa. Cancelo, sarà la prima cessione di lusso in casa Juventus, ma quasi certamente non l'unica. A rischio partenza secondo le indiscrezioni ci sarebbe anche Moise Kean. Il dettaglio dell'operazione

10:24 Barella, l'Inter alza l'offerta

Controproposta dell'Inter nella trattativa, per portare il talento del Cagliari e dell'Under 21 Nicolò Barella all'ombra della Madonnina. Pur non cambiando l'offerta economica di base, l'Inter punta a convincere il presidente degli isolani, Tommaso Giulini, aumentando i bonus legati ad obiettivi specifici da raggiungere fino a 6 - 8 milioni, contro i 4 dell'offerta precedente.

09:25 Milan, cambia tutto a centrocampo: scambio con l'Arsenal

Il Milan si appresta a rivoluzionare il suo centrocampo : i rossoneri stanno facendo sul serio per Lucas Torreira, il centrocampista dell'Arsenal che Marco Giampaolo ha richiesto per rinforzare la sua mediana. La trattativa non sarà semplice perché l'Arsenal non vorrebbe cedere il giocatore dopo una sola stagione e preferirebbe in ogni caso la cessione definitiva : un'idea è il possibile scambio con l'ivoriano Franck Kessié. Il dettaglio dell'operazione

07:59 Juventus, sfuma un grande obiettivo di mercato

L'intesa tra i campioni di Francia e l'entourage del giocatore è totale, restano da limare gli ultimi dettagli tra Psg e Lazio : i parigini vorrebbero inserire nella trattativa una contropartita tecnica, si fa il nome di Paredes, prelevato a gennaio dallo Zenit. Ma il momento ora è arrivato, come ha fatto capire lo stesso patron della Lazio in una recente intervista : Milinkovic-Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. Il dettaglio dell'operazione

