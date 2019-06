Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 27 giugno 2019

13:06 La Roma è una polveriera: a rischio un'altra bandiera

La decisione della società e del tecnico di annullare il ritiro di Pinzolo nel giorno stesso del raduno ha provocato numerose conseguenze. Il bosniaco è a un passo dall ’ Inter, ma la trattativa ha subito uno stop dopo la richiesta della Roma di cambiare la contropartita tecnica : non più il giovane Edoardo Vergani, bensì Danilo D ’ Ambrosio. D ’ Ambrosio occupa la stessa posizione di campo di Alessandro Florenzi, che potrebbe quindi essere clamorosamente ceduto. Il dettaglio dell'operazione

12:51 Psg-Donnarumma, il Milan alza la posta

Le gerarchie tra i pali del Psg che sembravano definite qualche settimana fa ora non esistono più. Ora l ’ ex dirigente del Milan è pronto a puntare su Gigio Donnarumma come titolare, al punto da aver offerto ai rossoneri un conguaglio e proprio il cartellino di Areola. Donnarumma viene valutato 70 milioni, ma la stima di 30 che il Psg dà ad Areola porterebbe nelle casse del Milan solo 20 milioni di euro.

12:02 Sebastian Giovinco chiude la porta alla Juve

Sempre in attesa di tornare nel ciclo della Nazionale, Sebastian Giovinco si è concesso una breve vacanza in Italia prima di rituffarsi nella nuova avventura con l ’ Al-Hilal, la società del campionato saudita che lo ha messo sotto contratto lo scorso gennaio strappandolo ai Toronto.

11:38 Shock Napoli, un altro big può andare in Cina

In attesa di sviluppi, però, non ci sono solo belle notizie per i tifosi azzurri, che trattengono il fiato temendo un altro addio illustre dopo quello di Albiol e soprattutto dopo quello di Hamsik, volato in Cina a gennaio. Non ha rinnovato il contratto e sta per andare in Cina ha scritto Varriale allegando una foto di Callejon. Il dettaglio dell'operazione

10:31 De Ligt alla Juve: c'è il via libera del Barcellona

Di fronte all ’ intesa raggiunta tra il giocatore e la Juve i catalani si sono fatti da parte, vicino al ds dell ’ Ajax Marc Overmars, ex giocatore del Barcellona : Possiamo dirlo al 100%. Il Barça non farà più mosse e De Ligt giocherà nella Juventus nella prossima stagione le parole di Domenech. A questo punto le strategie di mercato del Barcellona cambiano per quanto riguarda la difesa : l ’ obiettivo numero uno diventa lo svedese del Manchester United Victor Lindelof.

09:30 Bologna, Sabatini vuole De Rossi

Nei prossimi giorni, De Rossi, conclusa la sua avventura alla Roma, sceglierà dove giocare il prossimo anno. Sabatini, sarebbe pronto a tutto pur di convincere il Campione del Mondo 2006 a trasferirsi a Bologna e dare una mano ad una squadra dalle grandi ambizioni.

08:33 Inter e Milan si sfidano per un ex bianconero

Già nel corso della scorsa finestra estiva di mercato, si era parlato di un possibile approdo del nazionale cileno all'Inter ma poi l'ex bianconero decise di accettare l'offerta del club blaugrana che, per averlo, mise sul piatto circa 18 milioni di euro. L'Inter, sarebbe disponibile a cedere Radja Nainggolan. Inter decisamente interessata ma anche il Milan starebbe provando il colpo Arturo Vidal. Il dettaglio dell'operazione

07:57 Napoli, l'Atletico tenta James Rodriguez

Il futuro di James Rodriguez potrebbe essere lontano da Napoli. Il colombiano, tecnico del club azzurro, sarebbe trattato, secondo El Larguero, anche dall'Atletico Madrid del tecnico Simeone. I colchoneros sono al lavoro per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione e starebbero provando a convincere il fantasista del Real Madrid a restare a Madrid ma indossando i colori dell'Atletico.

Virgilio Sport - 27-06-2019 | 13:06