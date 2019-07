Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 7 luglio 2019

13:25 Icardi, De Laurentiis sfida la Juve: "ingaggiata" Wanda Nara

Il Napoli sta facendo di tutto per battere la concorrenza della Juventus ed aggiudicarsi Mauro Icardi. Sabato l'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha confermato che Antonio Conte non vede Icardi nel futuro dell'Inter : Icardi e Nainggolan non rientrano nel nostro progetto. Di Icardi e Wanda Nara ha parlato anche Maxi Lopez, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato : Chiese anche a me di potermi fare da agente, quando dovevo passare dal Catania al Milan. Il dettaglio dell'operazione

11:04 Paul Pogba, ecco la maxi offerta della Juventus

La Juventus è pronta all'assalto a Paul Pogba. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Times, i dirigenti di mercato del club bianconero sono pronti a mettere sul piatto un'offerta complessiva di quasi 134 milioni di euro per convincere il Manchester United. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri sabato 6 luglio 2019

Napoli, Fabian Ruiz batte cassa. El Shaarawy-Cina, ci siamo. Juventus, svolta in arrivo: De Ligt telefona a Sarri. Il Milan annuncia Theo Hernandez. Nainggolan-Icardi, clamorose dichiarazioni di Marotta. Juventus, Cristiano Ronaldo è già pronto. Inter-Barella, si sblocca l'affare. Cuadrado, tentazione dalla Cina. Veretout, il Milan propone contropartite.

Virgilio Sport - 7-07-2019 | 13:25