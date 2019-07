Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 10 luglio 2019

13:22 Sepe e Grassi dicono addio al Napoli

Il Parma sblocca il proprio mercato. Agli ordini di D ’ Aversa tornano il portiere Luigi Sepe e il centrocampista Alberto Grassi, entrambi dal Napoli, questa volta con la formula del prestito con obbligo di riscatto dopo il prestito secco della scorsa stagione.

13:06 Juventus, i tifosi acclamano Higuain: come può cambiare il mercato

La Juventus ha aperto ufficialmente la stagione 2019 - 2020 con il raduno alla Continassa. Quindi, si chiedono alla Juventus, considerando la centralità di Ronaldo, la volontà di recuperare Dybala e il possibile arrivo di Icardi ? Le porte per Higuain sarebbero chiuse a doppia mandata, ma la strategia potrebbe essere quella di aspettare la seconda parte del mercato e di cedere prima un altro esubero dell ’ attacco come Mario Mandzukic. Il dettaglio dell'operazione

12:19 Barella sbanca l'Inter: 45 milioni per chiudere l'accordo

Se debba considerarsi il miglior acquisto di prospettiva e valutare il suo cartellino come il più ambito, tanto da farne l'acquisto più caro della storia dell'Inter, è cosa tutta da verificare. Sul podio , insieme a Barella e Vieri , ci sono Joao Mario e Crespo.

11:59 La Juventus provoca l'Inter: ecco la valutazione di Icardi

La corsa per assicurarsi l ’ argentino sembra infatti ristretta a Juventus e Napoli, ma pure qui Inter e Icardi sono agli antipodi. Juventus e Napoli hanno però valutazioni diverse al giocatore. Trattasi quindi di un intrigo in piena regola, complicato dal fatto che l ’ approdo di Icardi alla Juventus è reso più difficile non solo dai rapporti complicati tra i club, ma pure da qualche screzio venutosi a creare tra gli ex colleghi e amici Fabio Paratici e Beppe Marotta. Il dettaglio dell'operazione

10:41 Napoli, non solo Rodriguez: assalto a un nazionale spagnolo

Un anno dopo, in casa Napoli è cambiato tutto. Si tratta di Rodrigo Moreno Machado, classe '91, brasiliano di nascita, ma naturalizzato spagnolo, in forza al Valencia e centravanti titolare della Spagna all ’ ultimo, sfortunato Mondiale di Russia. Rodrigo piace da diverso tempo alla società oltre che a Carlo Ancelotti, ma ora è sbocciata la trattativa con il Valencia. Qualificatosi come lo scorso anno per la fase a gironi di Champions League, ma il Napoli sembra fare sul serio. Il dettaglio dell'operazione

09:27 Roma-Higuain, spunta la buonuscita

Higuain non sembra far parte del nuovo progetto bianconero, nonostante la presenza del suo maestro Sarri. La Roma starebbe facendo di tutto per portarlo nella capitale. Secondo il Corriere dello Sport, il Pipita starebbe ragionando sulla proposta giallorossa.

09:14 Juve al lavoro ma in sei pronti a partire

La lista dei possibili partenti prevede nomi importanti come quelli di Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Joao Cancelo, oltre a quelli di Mattia Perin e Marko Pjaca. Per Blaise Matuidi, sfumato il PSG, da non escludere l'approdo al Monaco. Sami Khedira, avrebbe diverse opzioni. Sul fronte Joao Cancelo, si attende la proposta del Manchester City. Infine , per Mattia Perin e Marko Pjaca , la strada più percorribile resta quella del prestito. Il dettaglio dell'operazione

08:03 Roma, niente trattativa con Mariano Diaz

Nelle ultime ore, più volte, alla Roma. Il 25enne bomber, lo scorso anno al Real Madrid, ha avuto pochissimo spazio. Da qui le indiscrezioni su un suo possibile addio, destinazione club giallorosso. Non c'è nessun incontro in programma con la Roma, le sue parole rilasciate a LaRoma24.it.

