Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 11 luglio 2019

11:43 Juventus-De Ligt, svelata la data della presentazione

La Juventus vuole chiudere al più presto per Matthijs De Ligt. Non trovano riscontro invece le voci di un ritorno del Barcellona, mentre il Paris Saint Germain si è tirato definitivamente fuori dopo le parole di Leonardo : De Ligt, che ha da tempo un accordo con la Vecchia Signora da 12 milioni di euro a stagione, si appresta a vestire il bianconero e non ci saranno sorprese dell'ultim'ora. Il dettaglio dell'operazione

11:24 De Laurentiis svela il futuro di Icardi: frecciata a Wanda Nara

Il giocatore è stato accostato alla Juventus e anche al Napoli, ma nelle ultime ore l'opzione azzurra sembra più lontana : Ancelotti ha detto che non vuole scambiare Insigne con Icardi ? E ha ragione. Lui vorrà sempre andare alla Juventus. Poi su Maurito manda una frecciata neanche troppo velata a Wanda Nara : E un talento gestito male, da l'impressione di non aver colto l ’ importanza del ruolo che riveste. Il dettaglio dell'operazione

10:20 Milan, Montolivo riparte: trovata la squadra

Dopo una stagione da separato in casa al Milan, Riccardo Montolivo è pronto a rilanciare la sua carriera. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in serie B. Il dettaglio dell'operazione

09:48 Roma, nuovo obiettivo per la difesa

Il nome caldo sarebbe quello di Alderweireld. Il 30enne difensore del Tottenham andrà in scadenza al termine della prossima stagione. Gli Spurs lo valuterebbero non meno di 35 milioni di euro, il club giallorosso non vorrebbe andare oltre ai 25 milioni.

09:21 Juve, doppia pista turca per Khedira

Tra i possibili partenti in casa Juventus c'è anche Khedira. Nonostante un contratto garantito sino al 2021, il tedesco potrebbe lasciare la Vecchia Signora. Secondo Sky Sport, entrambe turche. Oltre al Fenerbahce, attenzione al Besiktas, molto interessato al 32enne centrocampista.

08:08 Juventus, nuova pretendente per Higuain

La Juventus ha iniziato, la nuova stagione. Agli ordini del nuovo allenatore Maurizio Sarri c'è anche Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato acclamato dai tifosi bianconeri presenti al ritiro. ci sarebbe una nuova pista che riporterebbe Gonzalo Higuain in Premier League. La Juventus, per lasciar andare il Pipita, vorrebbe almeno 40 milioni di euro. Da capire se Gonzalo Higuain abbia voglia di tornare a giocare in Premier League, come obiettivo, quello di vincere la Premier League. Il dettaglio dell'operazione

07:31 Napoli, De Laurentiis: "Il Real chiede troppo per James"

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport, in particolare, sulla trattativa per James Rodriguez, sogno d'estate del Napoli : James vuole venire ma il Real chiede troppo. Il patron si è soffermato anche su altri temi, a partire da Icardi, accostato, più volte, al club partenopeo : E un talento gestito male. Non lo cambio con Insigne.

Cosa è successo ieri mercoledì 10 luglio 2019

