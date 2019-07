Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 15 luglio 2019

08:52 Juve: è il giorno di De Ligt, nonostante il Barça

Ormai non ci sono più dubbi. Matthijs De Ligt è, un nuovo giocatore della Juventus. Il forte centrale olandese è atteso a Torino, dove comincerà la sua avventura in bianconero. Salvo imprevisti, l'ormai ex capitano dell'Ajax sbarcherà oggi in Italia. Il dettaglio dell'operazione

07:36 Il Napoli aspetta James e incontra ancora Icardi

Il Napoli è decisamente attivo sul mercato. C'è fretta, sul fronte Mauro Icardi. Secondo il Corriere dello Sport, direttore sportivo del Napoli, avrebbe incontrato a Milano Wanda Nara, agente del bomber argentino per provare a convincerlo ad indossare la casacca azzurra. Maurito continua a ribadire di voler aspettare la Juventus ma il Napoli insiste, alla fine, il 26enne attaccante accetti la generosa proposta del club partenopeo, attualmente il più convinto a dargli una chance importante. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 14 luglio 2019

Veretout, il Milan prova a chiudere. Icardi, in arrivo la prima offerta della Juventus. Inter, è la settimana di Lukaku: il piano dei nerazzurri. "Preferisce Madrid": James Rodriguez spaventa il Napoli. Juventus, segnali chiari: De Ligt sta per arrivare. Napoli: ipotesi decurtazione allo stipendio di Insigne. Milan, in quattro con le valigie pronte. Icardi al muro contro muro con l'Inter: ormai è guerra vera.

Virgilio Sport - 15-07-2019 | 08:52