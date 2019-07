Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 16 luglio 2019

15:30 Icardi escluso dalla tournée, la reazione di Wanda Nara

Per l ’ argentino non c ’ è e non ci sarà più spazio in nerazzurro, ma la decisione dell ’ allenatore Antonio Conte e della società di escludere Icardi fin dalla tournée in Asia non è stata vista bene da Wanda Nara. La moglie - agente di Icardi ha postato uno dei suoi messaggi criptici attraverso Instagram. Questa la didascalia che Wanda ha scelto per una delle sue classiche foto sensuali strappa-like. Il dettaglio dell'operazione

13:01 Mancini-Roma. è fatta

Continua a prendere forma la Roma di Paulo Fonseca. Per Gianluca Mancini, in uscita dall'Atalanta dopo essere stato importante nella conquista della qualificazione in Champions League degli orobici, è fatta : sarà lui a prendere il posto di Kostas Manolas nella retroguardia giallorossa.

08:56 Roma, frenata sul fronte Alderweireld

Brusca frenata nella trattativa tra la Roma e il Tottenham per Alderweireld. Secondo il Corriere dello Sport, la proposta degli Spurs non avrebbe convinto i dirigenti del club giallorosso, complice l'elevata quotazione del difensore belga. L'offerta sarebbe stata pari a 23 milioni di euro , oltre al cartellino del 30enne Alderweireld , per il giovane Zaniolo.

08:47 Inter, c'è un nuovo piano per Lukaku

Si vocifera di una nuova proposta per convincere il Manchester United a cedere il centravanti belga, ossia un prestito oneroso pari a 20 milioni di euro e due rate successive da circa 25/30 milioni di euro l'una. Un'offerta che, tuttavia, non dovrebbe smuovere la situazione, considerato che i Red Devils continuano a ribadire di volere, per Rumelu Lukaku, 83 milioni di euro in un'unica soluzione. L'Inter ha necessità di dare ad Antonio Conte gli attaccanti che ha chiesto. Il dettaglio dell'operazione

08:16 Napoli-James Rodriguez, il Real ha fretta

Momento decisivo per il futuro di James Rodriguez. Il colombiano, nei prossimi giorni. Il Real Madrid punterebbe a chiudere la questione prima del suo rientro. Il club blanco chiede una cessione a titolo definitivo mentre il Napoli punta su un prestito oneroso.

07:48 Juve: preso De Ligt, è tempo di cessioni

La telenovela legata a Matthijs De Ligt è giunta alla conclusione. Un finale dolce per il popolo bianconero, nelle prossime ore, a Torino per visite mediche e presentazione ufficiale alla stampa. Un'operazione economicamente importante. Al giocatore, netti, a stagione. In uscita anche Sami Khedira. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri lunedì 15 luglio 2019

Dries Mertens dà consigli al Napoli. Insigne, altro veleno su Sarri. Milan, altra beffa in arrivo sul mercato. Juventus, De Ligt in arrivo: l'annuncio dell'Ajax. Milan, pazzesco scambio di mercato con la Roma. Roma, mossa a sorpresa per convincere Gonzalo Higuain. Juventus All-Star: i 7 top player nel mirino dopo De Ligt. Juve: è il giorno di De Ligt, nonostante il Barça. Il Napoli aspetta James e incontra ancora Icardi.

Virgilio Sport - 16-07-2019 | 15:30