Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 22 luglio 2019

14:38 Milan, strada in salita per l'arrivo di Correa

Con la cessione di Andrè Silva al Monaco sembrava esser tutto fatto per l'arrivo di Correa ma l'Atletico Madrid non ha abbassato la richiesta di 50 milioni di euro e la trattativa si è congelata. Per far capire al Milan che non c'è la necessità di vendere Correa, i Colchoneros hanno convocato l'attaccante per la tournée negli Stati Uniti. L'arrivo di Correa potrebbe convincere Patrick Cutrone a cambiare aria. Penso tutto il giorno al Milan, serve pazienza e tempo. Il dettaglio dell'operazione

12:58 Pogba-Juventus, Mata gela i bianconeri

I tifosi della Juventus sperano da tempo in un ritorno di Paul Pogba : le prestazioni del centrocampista in maglia bianconera non sono mai state dimenticate. Lo stesso Zidane ha confermato : Pogba ? Lo vogliamo, lo sanno tutti. A complicare i piani della Juventus ci ha pensato Juan Mata che, durante un'intervista al Daily Mail, ha detto : Conosciamo tutti Paul, è un centrocampista fantastico e un bravissimo ragazzo. La Juventus, si aspetta un'offerta top da non meno di 60 milioni di euro. Il dettaglio dell'operazione

10:07 La Juve congela Icardi: Wanda Nara provoca e va al contrattacco

Ma qualcosa si è rotto nell'idillio tra l'Inter, Wanda Nara e Mauro Icardi. La signora Icardi poteva subire l'attesa. Dove si trova apparentemente per un periodo di relax e distensione, in compagnia dei 5 figli, dello stesso Icardi e di Kenny Palacios, il suo truccatore e parrucchiere, la Nara posta su Instagram messaggi di apparente serenità e di estrema sfronytatezza considerando i riferimenti al Napoli e all'apertura di De Laurentiis all'ingresso in rosa di Mauro.

10:03 Icardi, la lunga attesa del bomber ribelle

E intanto, ad Appiano Gentile, Icardi monitora la situazione del connazionale, perché sa che è legata a doppio filo alla sua. porte del Napoli Sono lontani i tempi i cui la moglie - agente, aveva deciso di mettere pressione all ’ Inter parlando dell ’ interessamento per il marito dei più importanti club europei. Chi viene tra James, Pepé e Icardi ? Sono tutti grandi campioni, quindi sono sempre benvenuti, ma non spetta a noi calciatori decidere chi comprare. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 21 luglio 2019

Virgilio Sport - 22-07-2019 | 14:38