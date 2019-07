Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 23 luglio 2019

12:29 Conte svela un retroscena sul mancato ritorno alla Juve

Antonio Conte è pronto per affrontare la Juventus a Nanchino ma naturalmente non si tira indietro quando è il momento di parlare di mercato. Se la Juve ha preso la decisione di ingaggiare Maurizio Sarri avrà avuto i suoi buoni motivi. Conte, si dedica ai suoi uruguaiani. Il dettaglio dell'operazione

10:54 Lukaku, Conte e Marotta: il triangolo no, per ora

Tutto gira intorno a Romelu Lukaku, l'oggetto dei desideri di Antonio Conte. Intanto Marotta ha escluso che ci siano in atto incomprensioni con Conte e che il recente summit al quale ha partecipato anche il presidente Steven Zhang, Ausilio e Oriali, ha dato indicazioni importanti. Ci teniamo a ribadirlo : l ’ Inter si attiene orgogliosamente con serietà e rigore al fair play ha aggiunto Marotta, particolarmente attento nel divulgare il messaggio proveniente dalla proprietà cinese. Il dettaglio dell'operazione

10:52 Per il Milan entra in gioco Nzonzi

Per Steven Nzonzi entra in gioco il Milan, tra cui il Lione e il Marsiglia. A sostenerlo è la Gazzetta dello Sport, ed ex della Roma, Ricky Massara. L'idea che sta nascendo è quella di poterlo inserire in un ’ eventuale trattativa atta a portare Suso nella Capitale.

10:03 Icardi congelato tra Juve e Napoli. Wanda Nara tesse la sua trama

Così ama esternare le proprie posizioni e ribadire un concetto semplice, quanto granitico : Wanda Nara non ci sta e la questione Icardi, il suo futuro e le modalità secondo le quali si definiranno il trasferimento da Milano e il relativo ingaggio sono cose che riguardano la sua persona e il suo ruolo. Mentre la soluzione torinese , gradita sia a Wanda sia a Icardi , sarebbe incompatibile con le ambizioni nerazzurre in campionato e per il passato stesso di Antonio Conte e Marotta.

08:57 Juve, un grande sacrificio per Pogba

Il nuovo grande sogno sarebbe quello di portare Paul Pogba ad indossare, la casacca bianconera. Paul Pogba ha uno splendido ricordo della sua avventura a Torino. Dopo i tanti colpi messi a segno in questa prima fase di mercato, l ’ idea di poter riabbracciare un vecchio idolo come Paul Pogba sta esaltando il popolo bianconero. Il dettaglio dell'operazione

08:08 Juventus, due centrocampisti in uscita

In attesa di novità sul fronte Higuain, la Juventus è al lavoro per sfoltire la rosa, soprattutto a livello di centrocampisti. In particolare, vicino all'addio ci sarebbero Matuidi e Khedira. Il Monaco, pronto a prendere André Silva dal Milan, sarebbe disposto a tutto pur di avere Matuidi.

07:47 Fiorentina, Chiesa vuole andare alla Juventus

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane talento non avrebbe nessuna intenzione di restare a Firenze ma avrebbe deciso di fare il salto di qualità e andare a giocare alla Juventus, club che lo segue da tempo. La Juventus, non ha fretta e aspetta novità direttamente dall'entourage del 21enne nazionale azzurro. L'impressione è che Federico Chiesa abbia deciso di forzare la mano perché convinto di essere già pronto per un grande club come la Juventus. Il dettaglio dell'operazione

07:08 Inter, Miranda: "Ho un contratto con l'Inter"

Tra i giocatori in uscita, in casa Inter, c'è anche Miranda. Il brasiliano piace a diversi club ma, non è ancora arrivata l'offerta giusta. Il difensore centrale, a Onefootball.com. Ora torno a Milano ma può succedere di tutto, le parole del 34enne centrale brasiliano.

Cosa è successo ieri lunedì 22 luglio 2019

Napoli, ufficiale l'arrivo di Elmas. La Roma spaventa il Milan, ecco l'alternativa a Suso. Milan, buone notizie dalla Spagna: il mercato può sbloccarsi. Inter, Marotta dice tutto sul mercato e tranquillizza Conte. Icardi-Napoli, Wanda Nara lancia un segnale. Lo United punta un ex obiettivo del Milan. Inter, non solo Joao Mario in uscita. Napoli-Pepè, spunta una nuova concorrente. Milan, strada in salita per l'arrivo di Correa. Pogba-Juventus, Mata gela i bianconeri. De Ligt, il suo esordio in bianconero è un'indicazione di mercato. La Juve congela Icardi: Wanda Nara provoca e va al contrattacco. Icardi, la lunga attesa del bomber ribelle.

Virgilio Sport - 23-07-2019 | 12:29