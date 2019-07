Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 24 luglio 2019

10:44 Lo strano caso di André Silva: Milan beffato

C ’ era una volta un Milan che restituiva al mittente i calciatori dopo la visita medica : celebre il caso di Aly Cissokho, che dieci anni fa sembrava pronto per passare dal Porto ai rossoneri ma che venne bocciato per presunti problemi ai denti. Adesso c ’ è un Milan che, oltre a essere fuori dalla Coppe Europee, si vede rimandare a casa André Silva dal Monaco. Il dettaglio dell'operazione

10:06 Scontro tra Inter e Juve per Icardi, Wanda Nara inquieta: il post

Con Beppe Marotta e l'Inter i rapporti si sono incrinati da tempo, secondo indiscrezioni di stampa, una disponibilità indubbia nell'accogliere nel suo progetto Mauro Icardi e gestire Wanda Nara. L'irritazione della Nara, è ormai nota considerati i post su Instagram pubblicati nelle ultime ore. L'Inter e Marotta non lasceranno andare Mauro per meno di 60 milioni, e a Wanda sta capire quale strada sia la migliore da intraprendere, per non penalizzare troppo in termini di ingaggio il marito.

09:54 Inter, Perisic piace al Monaco

Il futuro di Perisic potrebbe essere in Ligue 1. Il Monaco, dopo i problemi nella trattativa con André Silva del Milan, starebbero pensando di provare a strappare il craoto all'Inter. Bayern Monaco e PSG starebbero provando a capire se esistano o meno le condizioni economiche per intavolare una trattativa con l'Inter. Per il nazionale croato, il club nerazzurro vorrebbe non meno di 35 milioni di euro.

08:50 Juve: Higuain punta i piedi, Dybala verso l'addio

Gonzalo Higuain è in stand-by. Con Gonzalo Higuain deciso a restare, attenzione al nome di Paulo Dybala. Paulo Dybala diventerebbe la stella assoluta del club inglese, alla disperata ricerca di una stella da cui ripartire alla conquista della Premier League e dell ’ Europa. La Juventus valuta il cartellino di Paulo Dybala non meno di 80 milioni di euro. Domenica, terminate le vacanze dopo gli impegni in Copa America, Paulo Dybala tornerà a disposizione. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri martedì 23 luglio 2019

Cagliari, ecco Rog. Chiesa-Fiorentina, è bufera. E Commisso attacca la Juve. Conte svela un retroscena sul mancato ritorno alla Juve. Lukaku, Conte e Marotta: il triangolo no, per ora. Per il Milan entra in gioco Nzonzi. Icardi congelato tra Juve e Napoli. Wanda Nara tesse la sua trama. Juve, un grande sacrificio per Pogba. Juventus, due centrocampisti in uscita. Fiorentina, Chiesa vuole andare alla Juventus. Inter, Miranda: "Ho un contratto con l'Inter".

Virgilio Sport - 24-07-2019 | 10:44