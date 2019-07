Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 27 luglio 2019

12:01 Napoli, operazione Pepé a rischio: maxi-offerta dall'Inghilterra

Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato da fonti inglesi e francesi, infatti, Pepé finirà all'Arsenal a meno di controfferte da parte del Napoli : l'offerta dei Gunners coprirebbe infatti l'intero costo del cartellino senza l'aggiunta di contropartite tecniche, con un ingaggio di 5 milioni di euro fino al 2024 e una co missione di altri 5 milioni per gli agenti del giocatore, ostacolo maggiore alla buona riuscita della trattativa riscontrato dalla dirigenza del Napoli. Il dettaglio dell'operazione

10:01 Lukaku, la Juve beffa l'Inter: proposto uno scambio

La Juventus irrompe nella corsa a Romelu Lukaku, e lo fa con una clamorosa proposta di scambio alla pari con il Manchester United : secondo quanto riportato da diverse fonti, infatti, i bianconeri sono pronti a cedere agli inglesi l'argentino Paulo Dybala, la cui valutazione di 80 milioni di euro è molto simile a quella del belga, che lo United valuta 83 milioni. Oltre al Manchester United, attende novità anche il Tottenham di Mauricio Pochettino, estimatore della Joya. Il dettaglio dell'operazione

08:58 Milan, Cutrone lascia il ritiro: addio vicinissimo

Patrick Cutrone saluta il Milan. La cessione dovrebbe garantire una discreta plusvalenza alla squadra rossonera : Cutrone, aveva giocato finora solo nel Milan, partendo dalle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra nella stagione 2017/2018, segnando 18 gol in 46 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 26 luglio 2019

Virgilio Sport - 27-07-2019 | 12:01