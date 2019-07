Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 29 luglio 2019

12:31 Joao Felix spiega il suo 'no' alla Juve

Una delle prime squadre a mettersi sulle tracce di Joao Felix è stata la Juventus. In un'intervista concessa ad As, il giovane talento ha spiegato i motivi della sua scelta di approdare all'Atletico Madrid : E grande club, lavora molto bene nella formazione dei giocatori.

11:00 Juventus, la decisione di Sarri su Dybala e Douglas Costa

Paulo Dybala è categorico : non vuole lasciare la Juventus. Dybala spera di avere un ruolo importante nel modulo 4 - 3 - 3 che ha in mente Maurizio Sarri, come falso nueve : alla Continassa incontrerà proprio il mister bianconero per un chiarimento, poi Fabio Paratici e Pavel Nedved. Situazione più serena invece per un altro elemento della rosa bianconera, che alla fine della scorsa stagione sembrava in partenza : Douglas Costa.

09:43 Intrigo Icardi: tre opzioni, è l'ora di scegliere

Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere uno degli argomenti più caldi del momento. L'argentino, vorrebbe restare nerazzurro, provando a riconquistarsi la fiducia dell'ambiente. Oggi è in programma la stesura dei calendari di Serie A. Il Napoli, alla ricerca di un ultimo grande acquisto estivo.

09:06 Juve, Dybala vuole restare

Il futuro di Dybala potrebbe essere ancora bianconero. La Joya, pare decisa a giocarsi le sue carte alla Juventus, alla corte di Sarri. L'ex Palermo, farà ritorno dalle vacanze e si confronterà con il nuovo allenatore della Vecchia Signora. United e PSG attendono novità.

08:30 Il Flamengo conferma: Leo Duarte al Milan

Il Milan ha messo a segno un nuovo colpo. La conferma del suo approdo alla corte di Giampaolo è stata data da Jorge Jesus, allenatore del Flamengo. Il tecnico del club brasiliano è stato chiaro sul futuro di Leo Duarte : E già un calciatore del Milan.

07:52 Roma, Dzeko ad un bivio: rinnovo o addio

Il bosniaco sembrava destinato ad indossare la casacca dell'Inter. La seconda ipotesi, vede Edin Dzeko restare alla corte di Paulo Fonseca, magari con tanto di rinnovo di contratto. Insomma, Edin Dzeko si trova di fronte ad un bivio : potrebbe restare, con possibile rinnovo, o andarsene all'Inter. Edin Dzeko potrebbe essere il primo a decidere il proprio futuro. Roma e Inter non possono aspettare oltre.

Cosa è successo ieri domenica 28 luglio 2019

Rugani nel mirino dell'Arsenal. Politano, l'agente allontana la Sampdoria. Ancelotti ora aspetta il grande colpo sul mercato. Mandzukic alla Fiorentina: l'idea scartata da Commisso. Perin, la richiesta della Juve all'Aston Villa. Juventus, Sarri ha deciso il futuro di Higuain: tensioni in vista. Il Milan cambia faccia: doppio colpo in arrivo, addio a Cutrone. Lukaku, è scontro tra Inter e Juventus: l'annuncio del giocatore.

