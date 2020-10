Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 4 ottobre 2020

12:10 Fiorentina, Milik si complica a causa del Coronavirus

I viola hanno individuato in Arkadiusz Milik uno dei possibili obiettivi di mercato, ma l'attuale situazione sanitaria del Napoli rischia a complicare l'operazione sulla linea del traguardo. Sarebbe questa una forma di prevenzione necessaria dopo essere entrato in contatto con Zielinski e Elmas, entrambi positivi al Coronavirus.

10:48 Kean, niente Juventus: è a un passo dal PSG

Non ci sarà un ritorno alla Juventus nell'immediato futuro di Moise Kean. Il centravanti della Nazionale , che era stato valutato dalla Vecchia Signora come alternativa a Edin Dzeko prima di chiudere l'operazione per Alvaro Morata , è infatti destinato a lasciare l'Everton ma per trasferirsi in Ligue 1. Secondo quanto riferito dall'emittente francese ‘ Telefoot, l'attaccante si aggregherà nelle prossime ore in prestito al PSG.

09:54 Milan, grandi operazioni in corso per la difesa

Con i dirigenti rossoneri intenzionati a completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in particolare per quanto riguarda il reparto arretrato. Già sabato è sbarcato a Linate il prossimo laterale dei meneghini : si tratta di Diogo Dalot, esterno destro che arriverà in prestito dal Manchester United. Ma il Milan non si fermerà qui.

Cosa è successo ieri sabato 3 ottobre 2020

