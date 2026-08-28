Calciomercato: svolta Leao! Rafa al Galatasaray, quanto incassa il Milan. Spalletti chiama Kessie, ma la Roma sfida la Juve

Il Milan risolve la telenovela Leao, pronto ad accasarsi al Galatasaray, mentre Spalletti conferma l'interessa della Juventus per Kessie, finito nel mirino anche della Roma. Fabbian ufficiale al Parma, mentre il Monza è scatenatissimo. Tutte le principali trattative di giornata

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Manca sempre meno alla fine della sessione estiva e il calciomercato si fa sempre più intenso. La notizia di giornata è senza dubbio la fine della telenovela Rafael Leao, che dopo giorni di riflessione avrebbe deciso di declinare l’offerta dell’Aston Villa e accettare quella più ricca del Galatasaray. S’infiamma invece il derby mercato per Frank Kessie, conteso da Juventus e Roma. Il Parma ufficializza Giovanni Fabbian, mentre il Monza è scatenatissimo.

Svolta Leao: Rafa ha scelto il Galatasaray

A quattro giorni dalla fine del calciomercato la telenovela Leao dovrebbe essere finalmente giunta a una conclusione. Conteso da Aston Villa e Galatasaray, dopo qualche giorno di riflessioni Rafa sembrerebbe aver infatti sciolto le riserve e scelto i turchi, che gli garantiranno uno stipendio tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus. Dopo sette anni si conclude dunque l’esperienza di Leao al Milan, che dalla cessione del portoghese incasserà 44 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mantenendo anche il 20% sulla futura rivendita.

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Spalletti conferma l’interesse per Kessie, ma la Roma è in agguato

Viglia di Juventus-Parma con un occhio sul mercato per Spalletti, che in conferenza stampa ha confermato l’interesse per Kessie: “Penso che i dirigenti stiano parlando con Kessie. Poi ci sarà un po’ da vedere se ci si riesce, perché i paletti del Fair Play finanziario sono molto stringenti per noi. Dobbiamo attenerci a quelle che sono le possibilità che abbiamo. Essendo parametro zero, è più possibile di altri, ma in generale quando vai a parlare di trasferimenti è complicato perché bisogna confrontarsi con questo Fair Play. Senza uscite diventa impossibile per noi portare gente dentro. Lui, se i direttori riescono a trovare la quadra, è una cosa che può essere possibile lo sapete bene. Confermo quello che avete scritto”.

Stando a La Gazzetta dello Sport la Juve avrebbe proposto un contratto da 3,5 milioni all’ivoriano, sul quale ci sarebbe anche il forte interesse della Roma, che potrebbe anche offrirgli un contratto ancora un più ricco. Ora toccherà a Kessie decidere il proprio futuro, consapevole che nella capitale, oltre potenzialmente a più soldi, lo attenderebbe Gian Piero Gasperini, sotto la cui gestione era esploso ai tempi dell’Atalanta.

Fabbian al Parma

Colpo in entrata per il Parma, che ha chiuso l’acquisto di Giovanni Fabbian, che arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Ad annunciarlo è stata la società viola attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian al Parma Calcio 1913”.

Il Bologna riaccoglie Theate

A sostituire Lucumì al Bologna sarà una vecchia conoscenza della società rossoblu, vicinissima a chiudere per il ritorno di Theate. Il club felsineo avrebbe infatti trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte per il ritorno del belga (che giocò con gli emiliani la stagione 2021/2022) in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro più il 15% sull’eventuale futura rivendita.

Tris d’acquisti per il Monza

Dopo aver chiuso per l’arrivo di Folorunsho, il Monza ha ufficializzato l’arrivo di un altro giocatore del Napoli. I brianzoli hanno infatti accolto Ngonge, annunciandolo con una nota: “Cyril Ngonge è un nuovo calciatore del Monza. L’attaccante belga arriva dal Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del Club biancorosso. Esterno d’attacco destro rapido e duttile, vanta anche una presenza con la Nazionale maggiore belga, nella gara di Nations League contro l’Italia del 10 ottobre 2024. Con il Monza è pronto a tornare protagonista in Serie A. Benvenuto Cyril!”. Il Monza è vicino a chiudere anche il difensore della Roma Jan Ziolkowski, che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro.