Calciomercato: Leoni saluta l'Italia e va al Liverpool. Hojlund più vicino al Milan, Napoli: rispunta Sudakov

Un altro giovane talento lascia il calcio italiano: i Reds sono a un passo dal centrale del Parma. Molto attive le milanesi e i campioni in carica del Napoli.

Quarantatreesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Leoni d’Inghilterra: il difensore del Parma saluta

Fuga di talenti. Per l’Italia del calcio non è uno dei migliori momenti nella storia. Da un campione come Gigio Donnarumma messo alla porta dal Psg e con poche chance di rientrare, a una giovane promessa che sta per lasciare il Belpaese. Giovanni Leoni è a un passo dal Liverpool. L’operazione si chiuderà nel weekend. Il Parma chiedeva 40 milioni per il proprio giocatore ma ne riceverà qualcuno in meno.

I Reds, che da tempo cercavano un difensore, hanno riaperto i cordoni della borsa spingendosi fino a 35 con l’ausilio dei bonus. Ok il prezzo è giusto, hanno risposto i ducali ormai rassegnatisi a salutare la propria stellina. Nulla da fare per le big di casa nostra, che pure avevano pensato al centrale romano.

Il Milan balla sulle punte: è Hojlund il prescelto

Altro tema di giornata è quello relativo al Milan che ha ufficializzato anche Koni De Winter dopo Zachary Athekame. Al Diavolo non resta ora che chiudere l’attaccante. Se per Dusan Vlahovic la situazione è ancora lontana dal potersi sbloccare, qualche passo in avanti significativo è stato mosso per Rasmus Hojlund. Il giovane attaccante danese si sarebbe convinto ad accettare le lusinghe rossonere per cui il trasferimento sta entrando nel vivo.

Il Napoli è insaziabile: programmati nuovi colpi

Altro club particolarmente attivo sul mercato, seguendo i dettami di Conte, è il Napoli. Preso Gutierrez, gli azzurri vogliono sistemare pure la corsia destra e hanno riallacciato i contatti con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Nel settore offensivo, invece, il nome nuovo (relativamente a questa sessione) è quello di Georgiy Sudakov. L’ucraino è una delle opzioni valutate al pari di Elmas. Si tratta in realtà di un vecchio pallino dei partenopei, tornato prepotentemente di attualità.

Asllani tra Toro e Bologna

Marco Baroni ha richiesto alla società Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese non è un punto fermo del nuovo corso interista targato Cristian Chivu ma i nerazzurri chiedono comunque 20 milioni di euro per il cartellino. Il giocatore è seguito anche dal Bologna.

Il mercato delle altre: occhio alla Cremonese

La Cremonese sta chiudendo per l’arrivo di Maleh dal Lecce e vorrebbe tentare il colpo Colpani dal Monza. L’ex trequartista della Fiorentina è alla ricerca di un’opportunità per ritornare in Serie A. Saluta l’Udinese e l’Italia Lautaro Giannetti che si trasferisce ufficialmente all’Antalyaspor. Il Bologna ha preso Torbjørn Heggem dal West Bromwich mentre il Parma ha chiuso per Oliver Sorensen dal Midtjylland