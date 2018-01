Calciomercato live, affari Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma...

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo. In diretta le trattative, gli affari e le indiscrezioni sulle squadre di serie A.

LE ULTIME DI CALCIOMERCATO

Calciomercato Juventus

Dopo avere prestato Pjaca allo Shalke04, Marotta pare abbia praticamente chiuso per Emre Can (ma arriva a giugno). Intanto continua la caccia ai volti nuovi per il centrocampo: Cristante (Atalanta) e Milinkovic-Savic (Lazio) gli obiettivi più gettonati. Qualcosa si muove anche sulla fascia sinistra: Alex Sandro sempre più verso il Chelsea e il romanista Emerson Palmieri nel mirino dei bianconeri.

Calciomercato Inter

Continua il pressing per arrivare a Pastore (Psg), mentre si tenta pure la strada che porta a Federico Chiesa (Fiorentina). Ma c’è da sistemare Joao Mario: le possibili soluzioni. Interessante anche la pista che si sta aprendo per Juan Mata…

Calciomercato Milan

I rossoneri prima cercano di sfoltire in difesa dove sono in partenza Paletta e Gomez, mentre c’è una pista interessante che porta a Izzo (Genoa). Sempre in difesa, come laterale sinistro, spunta il nome dello svedese Augustinsson (Werder Brema), mentre per l’attacco si fanno i nomi di Dembelè (Tottenham), Walcott (Arsenal) e dei brasiliani Lincoln e Maroni.

Calciomercato Roma

Bruno Peres pare destinato a volare in Portogallo. Il Benfica ci starebbe pensando seriamente. Prestito con obbligo di riscatto fissato a nove milioni di euro. Dovrebbe fare le valigie anche Under. Il giovane giallorosso potrebbe andare in prestito in qualche club italiano (Verona e Sassuolo alla finestra). Intanto, dalla Cina, arriva una nuova offerta per Nainggolan… Leggi tutto

Calciomercato Napoli

Gli azzurri devono trovare urgentemente alternative in attacco per cui da tempo hanno bloccato Inglese del Chievo, che però difficilmente arriverà a Napoli a stagione in corso. Gli ultimi rumors dicono di un interessamento per Deulofeu (Barcellona) e di una offerta importante per il bolognese Verdi. Possibile anche l’arrivo di Ciciretti dal Benevento fin da gennaio.

VIRGILIO SPORT | 05-01-2018 06:45