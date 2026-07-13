Il club rossonero è vicino al rinnovo del contratto fino al 2031 e punta forte sul classe 2008. La Sampdoria resta alla finestra, ma il giovane attaccante vuole prima giocarsi le sue carte in ritiro.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Francesco Camarda si prepara a vivere un’estate che potrebbe indirizzare in modo decisivo la sua carriera. Il Milan continua a considerarlo uno dei prospetti più importanti del proprio settore giovanile e, proprio per questo, vuole valutare con attenzione quale sia il percorso migliore per la prossima stagione. Prima di prendere qualsiasi decisione, il club intende osservare da vicino la crescita del giovane attaccante durante il ritiro estivo. Solo al termine di questa fase verrà stabilito se resterà in prima squadra oppure se sarà preferibile un’esperienza in prestito. La Sampdoria attende e intanto spera.

Rinnovo vicino e fiducia totale del Milan

La volontà del Milan è chiara: continuare a costruire il futuro insieme a Francesco Camarda. Per questo motivo la società sta lavorando con gli agenti del giocatore al prolungamento del contratto fino al 2031, in una trattativa che procede in un clima di piena sintonia tra le parti. Il rinnovo rappresenta un segnale concreto della fiducia riposta nel classe 2008, considerato un patrimonio tecnico sul quale investire anche negli anni a venire. Dopo alcune esperienze che non hanno portato i risultati sperati, ultima il Lecce, il club vuole evitare nuovi passi falsi e scegliere con attenzione il percorso più adatto alla sua crescita. L’obiettivo è evitare un Liberali bis.

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Il ritiro sarà decisivo per convincere Amorim

La prima vera occasione arriverà durante la preparazione estiva, quando Camarda sarà aggregato alla prima squadra. Il giovane attaccante spera di convincere Ruben Amorim – da sempre aperto alla valorizzazione delle risorse interne, specialmente se in età verde – e di guadagnarsi uno spazio stabile nella rosa rossonera. La sua preferenza è quella di restare al Milan e continuare il proprio percorso con la maglia che indossa fin da bambino. Molto dipenderà dalle valutazioni dell’allenatore, che osserverà attentamente il rendimento del ragazzo prima di esprimere un giudizio definitivo sul suo impiego nella prossima stagione.

L’ipotesi prestito resta sul tavolo

Qualora non dovesse esserci spazio sufficiente in prima squadra, il Milan prenderebbe in considerazione una cessione a titolo temporaneo. Sul giovane attaccante hanno già chiesto informazioni diversi club, anche dall’estero, ma la società rossonera non sembra intenzionata a privarsene a titolo definitivo. L’obiettivo resta quello, eventualmente, di permettergli di accumulare minuti e continuare il proprio percorso di crescita senza perdere il controllo sul suo cartellino. La formula del prestito viene quindi considerata la soluzione più adatta nel caso in cui non dovesse restare in rosa.

La Sampdoria osserva e aspetta la decisione finale

Tra le società più interessate c’è la Sampdoria, che continua a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione. Il club blucerchiato vede in Camarda un rinforzo importante e sarebbe pronto ad accoglierlo per offrirgli continuità in una piazza storica, sostenuta da una tifoseria molto appassionata. La coppia con Insigne, poi, accenderebbe nuovamente i sogni dei tifosi reduci da anni bui e tormentati. Al momento, però, il giocatore non sembra intenzionato ad aprire a questa possibilità. La priorità del giovane attaccante resta quella di sfruttare il ritiro estivo per convincere Amorim e provare a ritagliarsi un posto nel Milan della prossima stagione.