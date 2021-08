Nome nuovo per il mercato del Milan. In attesa di abbracciare Pellegri (sarà presente a Marassi per la sfida Sampdoria-Milan) e Bakayoko, secondo Gianluca Di Marzio, il Diavolo sarebbe sulle tracce di Messias.

Il brasiliano ha fatto benissimo con il Crotone. Può giocare come fantasista o come attaccante esterno. Viene valutato 10 milioni di euro dal Crotone. Il club rossonero starebbe provando a trovare un accordo.

OMNISPORT | 23-08-2021 07:27