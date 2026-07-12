Calciomercato: Milan, deciso futuro Rabiot, la Juve molla Kessiè e cambia obiettivo, l'Inter su Douè

Finisce la telenovela Dybala a Roma, Traorè a un passo dal Genoa, Jimenez va alla Fiorentina, il Cagliari acquista Winks e Fazzini

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato solo da undici giorni ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Il Milan non molla Rabiot

Giorni decisivi per il futuro di Adrien Rabiot, si aspetta la fine del Mondiale per la decisione finale ma il Milan non intende cederlo e Amorim già lo vede come perno centrale del centrocampo. Il francese ha incontrato la madre-agente negli Stati Uniti per fare il punto. Nonostante le voci sul Napoli, Rabiot non sembra essere intenzionato a forzare la mano per raggiungere sotto il Vesuvio il suo mentore Allegri. Il giocatore ha firmato l’estate scorsa un contratto fino al 2028 e dunque sarebbe anche difficile liberarsi se non in presenza di un’offerta molto sostanziosa ma Gerry Cardinale è intenzionato a tenerlo ad ogni costo. Saranno altri a lasciare i rossoneri: in testa Rafael ma si valuta anche l’addio di Tomori (che piace alla Juve) e di Loftus-Cheek. In stand-by Santiago Gimenez: l’infortunio con recupero di due mesi getta incertezza sul messicano che sarà complicato da vendere con un problema in corso alla caviglia. Fuori dai progetti anche Pervis Estupinan e David Odogu, così come i rientranti dal prestito Filippo Terracciano e Bondo.

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La Juventus molla Kessie

Si è ritirata dalla corsa a Kessie la Juventus. I primi contatti esplorativi con l’entourage del centrocampista ivoriano non hanno però prodotto sviluppi concreti. Le richieste economiche avanzate dall’ex Milan, tra ingaggio, bonus alla firma e commissioni, sono considerate troppo elevate per i parametri della Juventus. Torna d’attualità invece l’interesse per Leon Goretzka, che continua a essere monitorato come possibile occasione di mercato qualora le condizioni economiche dovessero risultare più favorevoli ma, come per tutti gli altri possibili acquisti, Carnevali dovrà prima vendere per poter comprare.

L’Inter su Douè

Ancor prima di ascoltare l’ultima parola dei medici e il giudizio insindacabile del Coni sulla salute di Anan Khalaili (tra domani e martedì sarà tutto chiaro), l’Inter ha riaperto immediatamente il dossier esterno destro e ripensa a Doué, come possibile erede di Dumfries. Il talento dello Strasburgo ha un’indole maggiormente difensiva ma piace molto a Chivu. La Fiorentina ha chiuso per Alex Jimenez del Bournemouth. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Finisce la telenovela Dybala

Stavolta è fatta: Paulo Dybala ha firmato il prolungamento contrattuale che lo legherà alla Roma per un’altra stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’accordo, siglato con la regia del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico e il via libera decisivo del vicepresidente Ryan Friedkin, prevede una parte fissa di 2,5 milioni di euro annui, integrata da bonus crescenti basati su presenze e marcature. Hamed Traoré è a un passo dal Genoa. La trattativa con l’Olympique Marsiglia ha registrato un’accelerazione decisiva nelle ultime 48 ore e l’annuncio del trasferimento è atteso a breve, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport: rriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il Cagliari ha chiuso la trattativa con il Leicester per il mediano Harry Winks, giocatore già visto in Italia in una parentesi con la Sampdoria in Serie A nel 2022-23. Insieme a Winks arriverà anche Jacopo Fazzini. Il centrocampista classe 2003 arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito,