Calciomercato Milan: doppia mossa di Mino Raiola

In vista della sessione invernale di calciomercato il Milan sta pianificando le prossime mosse: l'obiettivo numero uno era Zlatan Ibrahimovic ma l'annuncio dato sui social ha spiazzato anche la dirigenza che ora sta studiando altre strade.

A dare una svolta al mercato rossonero potrebbe pensarci Mino Raiola. Il potente procuratore secondo Sportmediaset ha una strategia ben definita che coinvolge Moise Kean e Gianluigi Donnarumma.

L'ex attaccante della Juventus non sta vivendo un ottimo momento all'Everton nonostante le parole del tecnico Marco Silva ("Moise gode di tutta la stima da parte dell'intero ambiente, vuole giocare con noi e sta lavorando per questo. Altri grandi giocatori, arrivati in Inghilterra con una maggiore esperienza alle spalle, penso ad esempio a Fabinho, hanno faticato prima di trovare spazio"). C'è però da sottolineare che anche l'allenatore è in bilico: la sconfitta interna contro il Norwich potrebbe costargli la panchina.

L'idea di Raiola, che vorrebbe vedere Kean all'Europeo, è uno scambio con Piatek, che si allontanerebbe da un ambiente pesante soprattutto per lui. In un'intervista a TVP Sport l'ex Genoa si era sfogato: "Quando mi sono trasferito a Milano è successo tutto così in fretta che non mi sono nemmeno fatto domande. Ero concentrato sul lavoro, nel calcio si tratta sempre di fissarsi nuovi obiettivi. Mi guardo allo specchio e cerco la colpa dentro di me. All'inizio, come squadra, non abbiamo creato tante opportunità. Stiamo migliorando, tornerò a sparare. Per i giornalisti italiani un giorno sei il papa del calcio e il giorno dopo sei il peggior giocatore. Lo accetto. Nessuno si è messo nei miei panni, le copertine dei giornali non mi toccano".

A breve dovrebbe delinearsi anche il futuro di Donnarumma: il contratto da 6 milioni a stagione dura fino al 2021 e non si è ancora discusso. Su di lui c'è da tempo la Juventus (che gode di un ottimo rapporto proprio con Raiola) che potrebbe affondare il colpo a gennaio offrendo al giocatore un ingaggio da 8/9 milioni di euro.

Per convincere il Milan a cedere uno degli elementi più validi della rosa potrebbero bastare 45 milioni, considerando anche la scadenza ravvicinata del contratto. Da capire chi lo sostituirà: in passato i rossoneri hanno sondato il terreno per Perin che però sembra destinato al Benfica.

SPORTAL.IT | 26-11-2019 12:34