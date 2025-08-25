Calciomercato: Milan, Harden sì, Fabbian forse, Rabiot no. Musah all'Atalanta, Dovbyk verso il Villarreal

Nella Juve rischia di sfumare Kolo Muani se Vlahovic resta, si allontana anche 'O Riley, Hojlund vicino al Napoli, no del Monza per Colpani a Bologna

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cinquantatreesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Milan, si aspetta il sì di Harden

Grandi manovre in casa Milan: nel vertice con la dirigenza dopo il ko con la Cremonese Allegri ha chiesto rinforzi, obbligatori un altro attaccante e un centrocampista, opzionale – ma da non scartare – anche un altro difensore. Davanti, dopo il no a Boniface, tutto lascia credere che il prescelto sia Harder. Il Milan e lo Sporting hanno da giorni un accordo di massima per un trasferimento da 24 milioni più 3 di bonus e percentuale sulla rivendita. Il giocatore invece deve ancora dire sì alla proposta del Milan perché nei giorni scorsi era in parola col Rennes, ma la trattativa con il club francese si è arenata.

Niente Rabiot, per i rossoneri c’è Fabbian

In mezzo invece il nome nuovo è quello di Fabbian, classe 2003, del Bologna. Allegri vorrebbe Rabiot ma l’operazione è troppo onerosa. Pronta un’offerta da 15 milioni di euro anche se i rossoblù non vorrebbero cederlo. A fargli posto sarà Musah, richiesto fortemente dall’Atalanta che però chiede uno sconto sui 30 milioni chiesti dai rossoneri. Una volta preso Musah la Dea darà via libera a Brescianini, destinato al Napoli.

Sempre in casa azzurra continua la corte a Hojlund continua e si fanno passi avanti, c’è ottimismo perchè l’affare possa chiudersi in settimana.

Juventus, se resta Vlahovic sfuma Kolo Muani

In casa Juventus l’Atletico Madrid continua a trattare per Nico Gonzalez e offre 20 mln, la Juventus ne vuole 30, si allontana invece O’Riley, la Vecchia Signora è lontana dalle cifre chieste dal Brighton. In attacco se resta Vlahovic salta Kolo Muani mentre restano nel mirino Molina e Zhegrova. In uscita su Djalò c’è l’interesse del Besiktas mentre nelle prossime ore Arthur si accaserà al Gremio.

Dovbyk vicino al Villarreal

La Roma si muove sulle direttive di Gasperini. Vicino l’addio di Artem Dovbyk, con destinazione Villarreal. Il club spagnolo ha ottenuto il gradimento dell’attaccante che due stagioni fa divenne capocannoniere della Liga con la maglia del Girona. Dovrebbe andare in Spagna in prestito oneroso con stipendio totalmente a carico degli spagnoli più un diritto di riscatto sui 25-30 milioni.

Prima di dare l’ok definitivo però la Roma vuole finalizzare l’ingaggio di un altro attaccante (Fabio Silva resta in pole ma la pista Sancho resta viva). In difesa piace Kostas Tsimikas, terzino sinistro del Liverpool. L’idea è trovare un sostituto per Slah Eddine, per rafforzare la fascia.

il Bologna continua a sondare nuovi profili e per il centrocampo piace Maurits Kjergaard, 22enne del Salisburgo. La prima offerta della Cremonese per Andrea Colpani non sarebbe andata a buon fine. La proposta al Monza era di un prestito oneroso da 1,8 milioni con un diritto di riscatto fissato a 4 milioni, per un totale di circa 6 milioni. Nonostante il rifiuto, è probabile che la Cremonese torni a trattare.