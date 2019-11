Calciomercato Milan, i tre nomi sulla lista di Boban per blindare la difesa

Una delle lacune più evidenti mostrate dal Milan in questa prima parte di campionato è la difesa. Romagnoli e Musacchio sono parsi meno sicuri delle scorse stagioni mentre Duarte non ha garantito affidabilità. Per questo motivo Boban ha messo gli occhi su tre ventrali per gennaio: Rugani, Alderweireld e Savic.

Il giocatore della Juventus con l’arrivo di De Ligt è retrocesso ulteriormente nelle gerarchie di Sarri e potrebbe cambiare aria per trovare continuità. Ad ostacolare l’approdo a Milano due fattori: la valutazione dei bianconeri (che non ascolteranno offerte inferiori ai 40 milioni di euro) e il Liverpool che starebbe pesando all’ex Empoli per sostituire Matip e affiancare Van Dijk.

Il navigato difensore del Tottenham, invece, è stato contattato dalla Roma in estate ma l’affare non è andato in porto. Anche il Manchester United aveva fatto un tentativo prima di virare su Maguire. E’ in scadenza di contratto quindi i rossoneri potrebbero convincere la dirigenza del club di Daniel Levy a cederlo ad un prezzo non eccessivamente alto.

Gli Spurs occupano poi l’undicesima posizione in Premier League e le pesanti critiche dei tifosi potrebbero convincere il belga a trasferirsi in inverno.

Discorso simile per Stefan Savic: il classe 1991 sarà libero di accasarsi nella prossima estate ma è probabile che l’Atletico Madrid accetti un’offerta a gennaio per poi non perderlo a zero. Il giocatore è una vecchia conoscenza della serie A, ha infatti indossato la maglia della Fiorentina dal 2012 al 2015, prima di passare proprio ai Colchoneros. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Per quanto riguarda il mercato in uscita invece Suso potrebbe salutare: il gol vittoria con la Spal non ha attenuato le critiche dei tifosi nei suoi confronti e la richiesta di aumento dell’ingaggio non è piaciuta affatto alla società. Su di lui c’è il Siviglia che potrebbe offrire il cartellino di Franco Vazquez e un conguaglio economico.

SPORTAL.IT | 05-11-2019 08:05