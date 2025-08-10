Calciomercato: Milan, le mani su De Winter. Napoli c'è Musah che sorpassa Miretti

Ndicka e Kumbulla potrebbero essere ceduti dalla Roma, Sottil va al Lecce, il Parma ha preso Sorensen, per Witsel all'Udinese è fatta

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quarantunesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

L’assist del Manchester al Milan

Resta in stand-by per il Milan il nome di Vlahovic. L’attenzione massima in queste ore è per Rasmus Hojlund. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Manchester United, dopo l’acquisto di Benjamin Sesko, ha deciso di mettere sul mercato l’attaccante danese, che ieri non è stato nemmeno convocato per l’amichevole contro la Fiorentina. Il club inglese ha già aperto alla possibilità di un prestito oneroso con diritto di riscatto, soluzione che piace molto alla dirigenza rossonera. Il problema resta solo convincere Hojlund ad accettare la destinazione.

Un tris per la difesa con De Winter in pole

Dopo aver ceduto Malick Thiaw al Newcastle, i rossoneri si preparano a regalare due rinforzi a Max Allegri. Il primo sarà il terzino destro, con Zachary Athekame che è atteso in città nei prossimi giorni, l’altro invece sarà il difensore centrale. Piacciono De Winter e Giovanni Leoni (seguiti anche dall’Inter) e Pietro Comuzzo ma è il genoano in pole. L’obiettivo è quello di trovare prima l’accordo con il giocatore e poi con lo stesso club ligure: un’operazione da 18/20 milioni di euro più bonus o, eventualmente, una percentuale sulla futura rivendita. Attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Ndicka e Kumbulla possono lasciare la Roma

Aria di novità in casa Roma: Evan Ndicka (25), che un tempo era nei programmi di squadre come il Barcellona, potrebbe presto fare le valigie per sbarcare nel calcio arabo ma andrà via solo di fronte a un’offerta di 40 milioni di euro. La Roma sembra aperta anche a negoziare un nuovo prestito per Kumbulla , ovviamente con successiva opzione di acquisto. Piace al Cagliari ma soprattutto all’Espanyol.

Ultimi colpi per il Napoli

In attesa di accogliere Miguel Gutierrez, settimo colpo del mercato estivo che dovrebbe svolgere i test fisici lunedì a Roma, e di novità da Siviglia su fronte Juanlu Sanchez, per cui l’offerta (respinta) resta e resterà di 17 milioni di euro contro i 20 richiesti dal club andaluso, il Napoli è sulle piste di un centrocampista. In queste ore Musah avrebbe scavalcato Miretti: il giocatore è anche nel mirino del Nottingham Forest, che ha messo sul piatto 30 milioni di euro ma il giocatore vuole restare in Italia. L’alternativa a Musah è Florentino Luis del Benfica.

Il sogno di vedere Jack Grealish in maglia azzurra sembra invece farsi sempre più complicato. Il talento del Manchester City è ora un obiettivo concreto dell’Everton, che ha intensificato i contatti per accaparrarselo. Il giocatore è anche nel mirino del Nottingham Forest. Resta la soluzione Chiesa last minute.

Il Parma ha raggiunto un accordo di massima con il Midtjylland per Oliver Sorensen. La trattativa è in chiusura. La risposta di Axel Witsel all’Udinese è attesa a breve: l’accordo economico con il centrocampista belga è già stato raggiunto. Riccardo Sottil è un nuovo giocatore del Lecce. L’attaccante esterno arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito secco e oneroso, con la società viola che incasserà circa 500 mila euro per l’operazione.