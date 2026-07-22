Milan, pazza idea Mastantuono: Mourinho alleato ma non sarà come Nico Paz. E spunta la solita Fiorentina

I rossoneri sarebbero tra le squadre interessate al classe 2007 argentino, il Real Madrid apre alla cessione in prestito secco ma la concorrenza è spietata, anche in Italia

L’ultima suggestione di mercato in casa Milan porta a una delle grande promesse del calcio internazionale Franco Mastantuono, il classe 2007 del Real Madrid cerca rilancio dopo una stagione in ombra in Spagna. I rossoneri ci pensano ma devono fare i conti con una concorrenza spietata anche in Italia vede anche la presenza della Fiorentina.

Mourinho come alleato

Josè Mourinho torna a Madrid e vuole rilanciare una squadra che viene da una delle più complicate vissute negli ultimi anni. Lo Special One sembra intenzionato a costruire una squadra che gli dia solide garanzie e forse per questo motivo non c’è spazio per giocatori di premesse eccezionali ma che nell’immediato rappresentano ancora dei rischi. Mastantuono aveva cominciato benissimo la sua avventura al Real trovando subito spazio soprattutto sotto la guida di Xabi Alonso, poi le sue opportunità si sono andate ristringendo sempre di più e alla fine ne è venuta fuori un’annata anonima con 35 presenze totali ma solo 15 da titolare, con 3 gol e 1 assist. Ora la necessità è quella di trovargli un club che potrebbe concedergli molto più spazio.

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Non sarà un affare alla Nico Paz

Il Real Madrid però intende rimanere in pieno controllo del giocatore argentino e non vuole mettersi in una situazione simile a quella che riguardato anche Nico Paz e il Como, con opzioni di riscatto e possibile “recompra”. I dirigenti madrileni hanno infatti già chiarito a tutte le pretendenti (e sono tante) che si tratta di un’operazione da fare solo con prestito secco con il giocatore che tornerà alla base dopo una sola stagione. Un’idea comprensibile ma che non sempre paga visto che la squadra che si assicurerà le prestazioni di Mastantuono, dopo un entusiasmo iniziale, potrebbe decidere di concedergli poco spazio visto che il giocatore non rappresenterà una risorsa anche per il futuro.

Il Milan ci pensa, la Fiorentina si lancia

Nei giorni scorsi si è parlato in più di una circostanza di un’idea della Fiorentina. Paratici e la società viola sono tra i più scatenati in questa fase di mercato e qualche sgarbo al Milan vogliono ancora farlo. La società toscana potrebbe garantire al giocatore un ruolo da titolare e forse senza le grandi pressioni che arrivano in una grande piazza. Ma secondo gli esperti di mercato anche il Milan sta valutando questa possibilità. I rossoneri da tempo cercano un calciatore dalle caratteristiche molto simili e il 19enne argentino potrebbe riempiere una casella importante nello scacchiere di Amorim. Inoltre potrebbe rappresentare anche uno stimolo per una tifoseria rimasta scottata e delusa dal finale della scorsa stagione. E poco conta che si tratta di un prestito secco, anche perché il fascino del rossonero potrebbe giocare un ruolo importante anche nelle scelte future di Mastantuono.