Calciomercato Milan: Piatek lancia la sfida a Ibrahimovic

Smaltita l'euforia per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, i tifosi del Milan vogliono conoscere il futuro di Piatek, che fino ad ora ha deluso le aspettative.

Al polacco sono pervenute offerte dall'Inghilterra (Crystal Palace in primis) e si è anche parlato di un ritorno al Genoa ma la risposta del Pistolero è sempre stata categorica: no. Pare infatti che il giocatore voglia restare e giocarsela con Ibra, rischiando così il posto dato che la spalla dello svedese sarà con ogni probabilità il giovane Leao.

In una recente intervista a Sky Sport Piatek aveva provato a dare una spiegazione al suo scarso rendimento: "Forse ho fatto delle cose sbagliate durante il precampionato. Nelle prime partite non ero fresco, mi sentivo pesante e senza energie. È stato un problema ma adesso mi sento meglio: gioco bene con la squadra, lotto e recupero molti palloni. Questo è il vero Piatek e voglio continuare così. La passata stagione avevo segnato di più ma tutto è possibile. Quando sono in forma posso segnare anche 6-7 gol in poche partite: penso solo a questo, posso ancora arrivare alle reti dell'anno scorso".

"Quando il primo attaccante non è in forma e non gioca al suo livello, è normale che per i tifosi e per il club sia un problema. Ma penso sempre positivo, lavoro duro e ho tutto per fare bene. Sono l'attaccante del Milan. Penso solo a dare il 100%: non penso al mercato, solo ai tre punti da conquistare nella prossima partita". Oltre a Crystal Palace e Genoa sembrava esserci anche l'interesse della Roma, pronta a regalare un vice Dzeko a Fonseca e disponibile ad inserire Perotti nella trattativa.

La condizione primaria era però la cessione di Kalinic, che dopo le parole di Petrachi è però più lontana: "Sento tanto clamore, leggo molti nomi in attacco. Lo dico chiaramente: noi siamo contenti di Kalinic, è un calciatore che si sta ritrovando e lo notiamo giorno dopo giorno in allenamento. Siamo convinti che nel girone di ritorno ci darà tante soddisfazioni. I nomi che si fanno non sono veri perché Nikola, per quanto ci riguarda, non è sul mercato".

SPORTAL.IT | 04-01-2020 09:14