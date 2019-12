Calciomercato Milan: si complica la trattativa con la Juventus

Uno dei nomi maggiormente accostati al Milan per il mercato del Milan è quello di Merih Demiral. L’ex giocatore del Sassuolo è indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri e potrebbe cambiare aria.

I rossoneri erano già sulle tracce del difensore in estate ma ora, considerando anche l’infortunio di Duarte, potrebbero tentare l’affondo. A complicare le cose ci ha pensato Josè Mourinho: secondo quanto riferisce il tabloid inglese ‘The Sun’, infatti, su Demiral sarebbe piombato il Tottenham, che avrebbe addirittura già allacciato contatti con l’entourage del turco.

Gli Spurs vorrebbero trovare un sostituto di Toby Alderweireld e avrebbero individuato nello juventino il profilo ideale. Non è da escludere che il trasferimento di Demiral alla corte dello Special One rientri nell’affare che porterebbe Eriksen a Torino.

Il danese è in scadenza di contratto a giugno e con ogni probabilità non rinnoverà. Su di lui ci sono diversi top club d’Europa: Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester United, Inter e, appunto, Juventus.

Secondo la stampa spagnola i Blancos sono in vantaggio sulla concorrenza ma questo nuovo sviluppo sul fronte Demiral potrebbe cambiare i piani e sorridere alla dirigenza bianconera. In caso di approdo nella squadra di Cristiano Ronaldo, per Eriksen sarebbe pronto un quadriennale da 8 milioni di euro a stagione.

Fabio Paratici però sta preparando il terreno per l’ingaggio di Ivan Rakitic, alternativa numero uno nel caso in cui il danese non dovesse approdare. Secondo diverse indiscrezioni il croato potrebbe arrivare nell’ottica di uno scambio con Emre Can, che ha riscontrato più di qualche problema con l’arrivo di Sarri sulla panchina dei campioni d’Italia.

La notizia è stata rilanciata anche da diverse testate spagnole: i reporter iberici sono certi che la trattativa si sia sbloccata e che l’operazione possa concludersi durante il mercato di gennaio.

SPORTAL.IT | 07-12-2019 17:25