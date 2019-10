Calciomercato Milan: spunta una nuova opzione per il futuro di Suso

Se con Gennaro Gattuso e Marco Giampaolo Suso era considerato una pedina fondamentale, con Stefano Pioli non si può dire lo stesso. Il tecnico sta infatti studiando soluzioni diverse (cambio di modulo o Castillejo al suo posto) e a gennaio lo spagnolo potrebbe salutare.

Sembra infatti che il Siviglia sia interessato all'acquisto del classe 1993 e potrebbe offrire Franco Vazquez come pedina di scambio per abbassare l'esborso necessario a ingaggiare l'esterno ex Genoa (che ha una clausola rescissoria da 38 milioni di euro). L'ex Palermo era già stato cercato dai rossoneri diverse stagioni fa ma a gennaio l'affare potrebbe andare in porto.

Il grande sogno di Boban è David Neres ma l'Ajax non ha alcuna intenzione di fare sconti e chiede una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro.

Ad aumentare le possibilità del trasferimento di Suso c'è il fatto che la dirigenza non è affatto convinta di voler accontentare le sue nuove richieste contrattuali che prevedono un aumento dell'ingaggio (al momento percepisce 3 milioni di euro netti più bonus).

Già in estate si era parlato di una possibile cessione di Suso: su di lui era forte il pressing della Roma. I capitolini avevano offerto il cartellino di Defrel e 10 milioni di euro, Maldini invece aveva contattato Petrachi per proporre uno scambio con Zaniolo. La risposta dell'ex dirigente del Torino è stata un secco 'no'. Si era anche parlato di Under ma il turco è rimasto in giallorosso.

Per quanto riguarda il mercato in entrata dei rossoneri, un nome caldo è quello di Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona così come Arturo Vidal che però sembra esser destinato ad approdare all'Inter. Sulle tracce del croato c'è anche Manchester United. Non sarà facile batter la concorrenza per il Milan che dovrà sicuramente far cassa con diverse cessioni prima di investire, seguendo così la linea dettata da Elliott.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 11:31