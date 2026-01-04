Calciomercato: Milan su Akè del City, Lookman nel mirino del Napoli, Acerbi pronto a tornare con Inzaghi

Guendouzi lascerà la Lazio, Sarri vuole Fabbian, per Cancelo e Raspadori tutto bloccato, la Juventus non molla Gatti

E’ partito da pochi giorni ma è già scoppiettante il mercato invernale che lascia presagire diversi colpi. Tutte le trattative di giornata.

Il Milan cerca un difensore

Sistemato l’attacco con Fullkrug il Milan ora cerca un difensore a gennaio. Il sogno resta Gatti ma i bianconeri per ora non aprono alla cessione. Dall’ex Napoli Kim e dal Bayern Monaco non arrivano aperture. Su Radu Dragusin c’è qualche dubbio legato alla tenuta fisica ed allora ecco che in pole è tornato Nathan Aké del City, già nel mirino del Milan. Resta incerto invece il futuro di Nkunku che ha offerte in Turchia, Allegri non vorrebbe lasciarlo partire.

Napoli, ritorno di fiamma per Lookman

In estate lo ha inseguito invano, quando c’era anche la concorrenza dell’Inter ma ora Lookman sembra tornato ad essere un obiettivo del Napoli. Conte vuole liberarsi sia di Lucca (quest’oggi nemmeno in panchina contro la Lazio), che piace al Benfica di Mourinho, al Porto di Farioli e al Nottingham Forest che di Lang, attenzionato con grande interesse dal Galatasaray.

L’attaccante dei bergamaschi, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, ha un contratto in scadenza a giugno 2027: la crisi con la Dea è rientrata ma le possibilità che resti a Bergamo sono poche e l’addio potrebbe anche arrivare a gennaio.

Non si sbloccano i casi Cancelo e Raspadori

Due affari caldi continuano a rimanere in stand-by. Per Cancelo all’Inter manca il sì del giocatore che spera ancora in una chiamata (che non arriva ancora) del Barcellona. Entro un paio di giorni si decide tutto perché l’Al-Hilal ha fretta. Se l’esterno andrà all’Inter in Arabia andrebbe Acerbi, pronto a tornare dal suo mentore Simone Inzaghi. In uscita per i nerazzurri si apre anche l’ipotesi Galatasaray per Frattesi In stand by anche la situazione di Raspadori, l’Atletico lo terrebbe volentieri, Lazio e Roma gli fanno la corte: deciderà il giocatore.

Lazio: Tavares e Guendouzi vicini al’addio

Sarri rischia di perdere due pedine importanti: oltre a Tavares, vicino all’Atletico Madrid, anche Guendouzi potrebbe dire addio: sta ricevendo offerte dal Fenerbahçe e dal Sunderland era interessato). Per sostituirlo piace Samardzic dell’Atalanta ma soprattutto Fabbian. Ci sono stati contatti con lo staff del giocatore, non ancora con il Bologna, potrebbero avvenire in settimana.