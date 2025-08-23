Calciomercato: Milan tra Boniface ed Embolo, Allegri riabbraccia Rabiot, la telenovela Lookman continua

I rossoneri dopo due giorni di visite mediche del bomber prendono ancora tempo per decidere, Sanchez ha chiesto la rescissione dall'Udinese

Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cinquantunesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Boniface in stand-by, spunta Embolo

Ha deciso di…non decidere subito il Milan. Dopo tre visite mediche effettuate ieri e altri esami fatti oggi, soprattutto sul ginocchio destro, Victor Boniface non è ancora un giocatore rossonero e potrebbe anche non diventarlo mai. La società riflette e una risposta definitiva è attesa entro domani pomeriggio. Nel frattempo Tare lavora al piano B: in agenda (oltre ai già sondati Vlahovic e Hojlund) ci sono Conrad Harder, centravanti di 20 anni dello Sporting Lisbona che ha frenato la trattativa con il Rennes e che il Milan potrebbe prendere a titolo definitivo per circa 25 milioni, bonus compresi, Embolo e Arokodare. Breel Embolo è stato seguito a lungo: piace e si può prendere con una cifra inferiore ai 20 milioni. Tolu Arokodare, seguito anche dal Napoli, è un centravanti del Genk di 25 anni.

Rabiot può tornare da Allegri

Una buona notizia per il Milan comunque c’è: i rossoneri hanno effettuato un sondaggio con il Marsiglia per Rabiot e ha avuto anche dei contatti con l’entourage del centrocampista (ossia con la mamma Veronique) che ha aperto alla destinazione. Allegri alla Juve lo riteneva intoccabile e lo riabbraccerebbe volentieri. Per fargli spazio in lista di sbarco ci sono Musah, inseguito dall’Atalanta, oltre a Ismael Bennacer, che piace proprio al Marsiglia dove ha giocato in prestito.

Tormentone Lookman

In casa Atalanta continua a tenere banco il caso Lookman, il tormentone dell’estate. L’attaccante, multato per i 15 giorni di assenza ingiustificata perché voleva firmare con l’Inter, è tornato martedì mattina a Bergamo e si allenerà a margine della squadra fino al 2 settembre. Deluso il tecnico della Dea Juric in conferenza: “Quella di Lookman è una situazione tipica che il mercato sta creando negli ultimi anni. Sono situazioni che penalizzano i tifosi, mentre i giocatori e i club curano i loro interessi. I tifosi ci mettono le emozioni e il cuore e quindi ci rimangono male. La lotta è tra le emozioni e i ragionamenti a mente fredda”.

Sanchez vuol lasciare l’Udinese

Sanchez ha chiesto la rescissione del contratto con l’Udinese, notizia parzialmente confermata dallo stesso tecnico dei friulani, Runijaic: “Avevamo grandi aspettative, è arrivato con un infortunio, poi non è stato soddisfatto per la sua stagione, c’è stato qualche problemino. Lui continua ad essere dell’Udinese, lui vuole giocare di più per il giocatore che è, ma non possiamo garantirglielo. Noi stiamo lavorando così come lui, c’è ancora qualche giorno per trovare una soluzione soddisfacente per tutti, lunedì non sarà con noi perchè la situazione è ancora in evoluzione. Si sta allenando in maniera soddisfacente e ora si è unito al gruppo e può effettuare allenamenti più mirati, vedremo cosa succederà la prossima settimana”.

Per la fascia della Fiorentina si avvicina l’esterno Tariq Lamptey, classe 2000 del Brighton che andrà in scadenza a giugno col club inglese. Sarebbe lui il possibile vice Dodò. Il Cagliari spinge per Marco Palestra dell’Atalanta. I nerazzurri vogliono dar via il classe 2005 solo in prestito secco, il Cagliari vorrebbe inserire almeno un diritto di riscatto. Giovanni Bonfanti, che a luglio è tornato alla casa madre Atalanta dopo il prestito secco, è la prima scelta in difesa del Pisa dopo che il club toscano ha sondato prima in Europa (il tedesco Siebert acquistato ora dal Lecce) e poi in Sudamerica (l’argentino Troilo finito a Parma).

Sfumato l’arrivo di Reyna che ha scelto il Borussia Monchengladbach, il Parma punta su Cutrone del Como, l’alternativa è l’iraniano Taremi. Il Sassuolo avrebbe respinto l’offerta iniziale del Besiktas per Laurienté , che si aggirava sui 20 milioni di euro . Tuttavia, la squadra turca rimane in contatto e sta cercando di abbassare il prezzo.